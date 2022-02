En su peor momento, Fabián Gianola presentó nueva novia

Pero, en medio de tanta adversidad y rumores de que Fabián Gianola está depresivo y solo, el actor decidió apostar nuevamente al amor y se animó a emprender una relación con Florencia Elizabeth, según reveló Ulises Jaitt en su ciclo radial, El show del regreso (Radio Ensamble).

florencia.jpg Florencia, la nueva novia de Fabián Gianola

Si bien se desconoce dónde se conocieron, se supo que Florencia tiene 23 años y es parte del staff de bailarinas de Pasión de Sábado y además da clases de Zumba. Junto a Gianola hicieron unas mini vacaciones a las Cataratas del Iguazú y celebraron San Valentín juntos.

En 2017 Gianola tuvo otro momento difícil cuando se separó de su esposa Verónica Suárez tras 29 años juntos y dos hijos en común, Nicolás y Camila. Verónica decidió dejarlo tras escuchar unas declaraciones de Graciela Alfano que había afirmado que el actor le “había tirado los perros”.

El cara a cara de Nito Artaza y Fabián Gianola por lo que contó su hija Sabrina

Nito Artaza y Fabián Gianola se verán las caras para hablar de lo que pasó con la hija del productor, Sabrina Artaza, quien manifestó públicamente cierta incomodidad con el actor cuando trabajaron en la obra Entretelones.

Según relató su padre en diálogo con Intrusos, Sabrina le contó que "había que ubicarlo permanentemente" a Gianola. "Son situaciones que hay que resolver en la Justicia, no hay que dejarlas pasar", aseguró el humorista. "Yo voy a hablar personalmente con Fabián porque mi hija, que vive en Francia y hace 3 semanas me escribió por Whatsapp y me dijo que quería que lo supiera yo primero. Yo sentí mucha bronca. Mucha indignación", declaró ofuscado el padre de Sabrina.

Hoy en A la tarde, Nito Artaza contó que habló con Fabián Gianola y que quedaron en encontrarse. Cabe mencionar que esa obra donde trabajaba su hija estaba producida por él.

"Le dije a mi hija por qué no me lo contó en su momento. Ella me contestó que sabía cómo ponerle límites. Ella se sentía incómoda. Ayer a la tarde hablé con Fabián Gianola y nos vamos a encontrar en Buenos Aires. Cuando se producen esas cuestiones de distorsión lo mejor es que se dé un arrepentimiento profundo, y no sólo lo dijo por él", confió Nito.

Y añadió: "Yo lo llamé. Me parece que hace falta un arrepentimiento profundo. Los hombres debemos pedirle perdón a las mujeres. Mi hija es una mujer adulta y sabrá qué hacer con eso. Yo no estoy hablando por el conocimiento que tengo con él. No me agradó para nada. Y estoy del lado de mi hija, le creo todo a Sabrina".