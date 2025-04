La escena de celos y duro reproche de Mauro Icardi a la China Suárez: "Lo viste..."

“Mauro la encaró y le dijo ‘¿Por qué me mentís? Tengo la data de que se cruzaron más de una vez y no solo en España’. Le hizo un planteo”, sostuvo Pepe Ochoa.

Y continuó sobre el diálogo entre Mauro y la China: “Él le dice: ’Me molesta porque vos me mandabas mensajes a mí cuando estaba en México y también le estabas mandando mensajes a este pibe.‘”.

En ese sentido, Pepe Ochoa comentó que Icardi "no le cierran las fechas" del inicio de su vínculo y lo que le había manifestado ella sobre aquel affaire con el joven piloto argentino de Fórmula 1.

“Mauro le dijo a la China: ’Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Espero que no me mientas porque yo sé que todas tus otras relaciones estuvieron llenas de mentiras y omisiones”, concluyó el panelista sobre el serio aviso de Icardi a Suárez.

china suarez mauro icardi franco colapinto.jpg

Yanina Latorre dio detalles del plan de la China Suárez que arruina a Mauro Icardi con la revinculación con sus hijas

En medio de la declarada guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi con Eugenia China Suárez como la tercera en discordia que habría ocasionado la debacle familiar, por estas horas supo que la Justicia finalmente ordenó la revinculación del futbolista con sus hijas, Francesca e Isabella, según lo anunció Yanina Latorre desde sus redes sociales.

"La justicia ordenó la revinculación de Icardi con las niñas. Se hace en el ministerio tutelar. Los padres eligen psicólogos, el ministerio define. Las chicas empiezan la terapia y se hacen reuniones entre las niñas y el padre, con profesionales presentes. Y de ahí surge el vínculo. Puede ser una reunión o 10, el ministerio evalúa el vínculo", reveló la conductora de SQP, América Tv, desde sus Instagram Stories.

Al tiempo que hizo saber: "alguien del entorno de Wanda me dice que ella no tiene ninguna intención de cumplir con este proceso. Lo está dilatando, como hizo con la restitución de las niñas al padre". Y sumó: "Me dicen que Wanda no quiere que las niñas hagan terapia".

Fue allí que Latorre reveló la furia, y angustia al mismo tiempo, de la China Suárez al verse trastocados sus planes contra la ex de actual pareja. "La nipona está desahuciada. Le salió mal el plan. Por eso ella quería que Icardi llevara a las niñas urgente a ese asado que se quemaba la noche del ascensor", recordó picante.

IG YAnina 1.jpeg

Y acto seguido detalló sobre la actriz, que "la nipona tenía 2 plancitos armados para joder a Wanducha. Ella enloqueció cuando le dijeron que el juez aconsejaba que ella no esté cuando Icardi se llevara a las niñas (cosa que no terminó ocurriendo)". "La nipona habría dicho, de acá no me saca nadie. Muy colaborativa, muy amorosa con el vínculo de 'su amor' con sus hijas, no?", reflexionó sin filtro Yanina.

Allí, sumó que Suárez "fue a la juguetería de Nordelta, habló con una de las empleadas, y le dijo que iba a ir con las dos niñitas el fin de semana que le tocaban a Mauro para 'regalarles' juguetes con la guita del padre. Y le pidió que le sacara fotos robadas para viralizar y que Wanda reviente. Estamos de acuerdo que estamos hablando de 2 niñas, no? Ella también las usa".

Asimismo, Yanina Latorre, recordó que la China también estaba "organizando un almuerzo en Gardiner el domingo 16, con fotógrafo y periodista avisado, para sacar fotos y publicar", lo que finalmente no ocurrió. "Todo quedó truncado en el ascensor gate. Wanda está obsesionada con la nipona, pero la nipona también. Y estos planes son pura maldad", concluyó Latorre.

IG Yanina 2.jpeg

IG Yanina 3.jpeg