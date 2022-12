La esposa de Ángel Di María y el peor momento en Qatar con su hija: "La llevé media desvanecida al hospital"

La esposa de Ángel Di María contó en la historia que “la nena conoce todos los hospitales del mundo”. En ese sentido, expresó: “Me destruye el alma”.

image.png Hija de Ángel Di María en el Hospital de Qatar

Cabe recordar que Ángel Di María y Jorgelina Cardoso habían atravesado un durísimo momento con su hija mayor, Mía. La nena había nacido con seis meses de gestación y sus primeros días fueron muy delicados.

Al finalizar el mundial, Jorgelina y sus hijas regresaron a la Argentina y ahora están en Rosario, donde se reencontrarán con Ángel. Desde allí, ella dio una entrevista telefónica con el cicloA la Barbarossa (Telefe), conducido por Georgina Barbarossa.

“Le agarró fiebre, no le bajaba de 40... Después la tuve como dos, tres días con 38 y la tuve que llevar al hospital media desvanecida porque la fiebre la tiró... ella tiene muchos problemas, cada 20 días tiene algo, me agarró justo ahí y me desesperé”, admitió a corazón abierto.

“La diferencia de esta vez con las otras veces es que ahora no le bajaba la fiebre y tuvimos mucho miedo por momentos”, manifestó. Por suerte, Pía se recuperó y fue solo un susto que vivió la familia.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmUwb8KMnWB%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOYKqAjNGZABZAa47GKW9JgkvOpV1hJMJZBPOklRTSWilb0R4ZBYOnV1ArhRpJa3e35hPkX2uhE71I2C2UEDZBZCws2HO50UZA8gToj14ttLIslll9kxGAAi8N7LjoyIUBaDT2XZAFyBFQvSV3iBjcOdWkYMZBgIBFLZA4ddqocT80HUxZBhnXnvSJ201r4ZC3FBdAZDZD View this post on Instagram A post shared by Jorgelina Cardoso (@jorgelinacardoso26)

El fuerte enojo de la esposa de Ángel Di María con los periodistas

Tras el victorioso triunfo de la Selección Argentina en el último partido del Mundial Qatar 2022, la esposa de Ángel Di María rompió el silencio y salió con los tapones de punta.

Lo cierto es que por lo que se pudo saber, Jorgelina Cardoso expresó que tiene anotado en un bloc a todos los periodistas que hablaron mal y criticaron al futbolista, entonces ella es quien elige a quienes le da nota y a quienes no.

“Tengo anotados en un bloc a todos los periodistas que hablaron mal de él”, señaló de manera directa.

“Ahora cuando piden notas, veo y digo: ‘Este no, chau’”, sorprendió, picante, Jorgelina Cardoso.