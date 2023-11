La esposa de Aníbal Lotocki enfrentó la versión de que el polémico médico no reconoce a un hijo con una ex paciente

Al escuchar esta información, María José Favarón, esposa de Lotocki, salió al aire en programa que conduce Karina Mazzocco y confirmó que su pareja tiene un hijo de siete años de otra relación y que él siempre se hizo cargo.

“Los estoy viendo y escuchando y estoy asqueada. Me asquean los títulos ‘el hijo oculto’, ‘el hijo L’. Acá no hay un hijo oculto, yo tengo una excelente relación con Romina, la madre del que ustedes llaman ‘hijo L’, con Vanesa, la madre de la nena, y con la madre de otro hijo que Aníbal tiene en Brasil”, explicó Majo Favarón.

En tanto, contó que ella está en contacto con Romina y que no infirió en su decisión de no aparecer en el programa para contar su historia, algo que tenía acordado con la producción. “Yo no le dije nada, si Romina quiere contar su verdad por supuesto que está en todo su derecho”, dijo la pareja de Lotocki.

Y dejó en claro por qué sus hijos aún no pueden visitarlo en el penal de Ezeiza: “Acabo de escuchar que Aníbal no declaró a sus hijos y por eso no lo pueden visitar. Yo soy la única registrada para ingresar porque hay que hacer un trámite para registrarse y acreditarse en el penal”.

“Los chicos no van solos, tienen que venir las madres a hacer el trámite conmigo, autorizarlos para que puedan ingresar. Y los chicos eventualmente van a ingresar conmigo en las próximas visitas, pero el trámite aún no se realizó”, explicó Favarón.

“Cuando Aníbal se enteró de su existencia, se hizo cargo”, sentenció la pareja del polémico cirujano sobre los hijos que tiene él.

Y recordó cómo se enteró de que Aníbal Lotocki tenía otro hijo con una ex paciente: “Él me lo contó. Fue una situación que no es fácil para nadie, pero yo no ando revoleando cosas, tengo una forma de ser muy particular y lo hemos hablado, lo trabajamos juntos desde el primer momento. Me llevó mi tiempo, pero él estuvo al lado mío”.

Duro revés judicial para Aníbal Lotocki por la muerte de Mariano Caprarola

Mariano Caprarola murió el 17 de agosto a los 49 años y desde entonces las miradas y cuestionamientos apuntaron a Aníbal Lotocki, quien había intervenido estéticamente al panelista años antes.

El abogado Fernando Burlando presentó una denuncia en la Justicia, afirmando que el fallecimiento tenía una relación de causalidad con el procedimiento estético al que fue sometido por el polémico cirujano.

En este marco, la fiscalía dispuso la realización de una serie de medidas de pruebas, a lo que la defensa de Lotocki, quien hoy está detenido en el penal de Ezeiza, pidió la prescripción de la causa.

Sin embargo, en las últimas horas la Justicia rechazó esa solicitud y la investigación por la muerte de Mariano Caprarola seguirá su curso.

En el ciclo DDM, América Tv, se explicó que "el magistrado estableció no hacer lugar a la solicitud efectuada por el abogado Diego Szpigiel, representante legal de Lotocki, por considerar prematuro el pedido, ya que primero se debe investigar el delito para determinar cuándo ocurrió, y así poder calcular los plazos de prescripción".

El periodista Martín Candalaft dio detalles del revés judicial para Aníbal Lotocki: "La defensa de Lotocki dice 'no se puede investigar a Lotocki por la muerte de Mariano Caprarola porque la causa está prescripta'. Entonces, el juez se hace la siguiente pregunta '¿cuándo se hizo la operación de Lotocki hacia Mariano Caprarola?', no hay datos sobre eso, no lo aporta ni la defensa ni el denunciante".