Aníbal Lotocki habría tenido conductas suicidas y hay preocupación: "Manifestó que no quería vivir"

El pasado miércoles corrió un fuerte rumor, que indicaba que Aníbal Lotocki había sido apuñalado por otro recluso. Sin embargo, esa información fue desmentida por la abogada del cirujano, Ileana Lombardo.

En A la Barbarossa (Telefe), la periodista Pía Shaw reveló que el médico está pasando por días de mucha angustia y tiene pensamientos suicidas. "Ayer a las 17 horas, Aníbal Lotocki fue trasladado nuevamente al hospital intramuros porque no quiso levantarse de la cama en la recorrida de los agentes, tenía una depresión muy fuerte y manifestó que no quería vivir", contó.

Además, la panelista del programa de Georgina Barbarossa señaló que le iban a practicar estudios y volvería a su celda. "Le iban a realizar chequeos médicos y después regresaba al pabellón", agregó.

Finalmente, el columnista en policiales Paulo Kablan advirtió que la situación que atraviesa Aníbal Lotocki pone en alerta a las autoridades del Penal de Ezeiza. "El solo hecho de manifestar una intención de autolesionarse. Eso, dentro del sistema penitenciario, implica una intervención inmediata", sentenció.

Solicitan el traslado de Aníbal Lotocki porque está con "presos muy pesados"

Aníbal Lotocki se encuentra detenido desde hace siete días luego de ser procesado por homicidio simple en la causa por la muerte de Cristian Zárate. El cuestionado médico cumple con su arresto en el Penal de Ezeiza.

Según contaron en Socios del espectáculo (El Trece), el cirujano podría ser trasladado a otra unidad carcelaria. La mayor preocupación del galeno tiene que ver con el resto de los detenidos en dicha dependencia.

Lázaro Báez, "Los Lanata" (Cristián y Martín), Jorge Mangeri y Martín Ríos son algunos "caras conocidas" que forman parte de la población carcelaria del Penal de Ezeiza.

En las últimas horas también trascendió que Aníbal Lotocki había sido apuñalado, algo que podía fundamental el pedido de traslado. Sin embargo, esa información fue rápidamente desmentida.

“Chequee con varias fuentes a ver cuál era la versión real porque pensé que era fake news esto del apuñalamiento, y efectivamente no encontré nada. Me dicen que sería mentira. Lo que no están seguros tampoco es de si el pedido de traslado se hizo o no efectivo", detalló Mariana Brey en el ciclo de El Trece.

La panelista advirtió que Lotocki comparte celda con un miembro de la banda narco conocida como Los Monos. "Está con un tipo que es un mono de Rosario, por ejemplo, gente muy grosa, violenta y con condenas importantes. Son presos muy pesados”, sentenció.