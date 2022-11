La estrategia del influencer que se infiltró en Gran Hermano 2022 para evitar ir preso

Embed

"Gente no se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo. Si les gustó este video, pongan 'me gusta', comparan, que venimos para 'romper'", dice el sujeto en la grabación, que compartió en Instagram y TikTok (@elwandiioficial).

El joven investigó la zona para encontrar la forma de acceder a los estudios Pampa, donde solían grabar las novelas de Quique Estevanez y actualmente funcionan las instalaciones de GH. Después de deliberarlo bien, finalmente ejecutó su plan.

Pese a la fama que logró, El Wandi tendrá que enfrentar a la Justicia. Telefe le inició una demanda civil y penal. El muchacho podría recibir de seis meses a dos años de prisión por invasión a la propiedad privada.

Qué estrategia pensó El Wandi para evadir la cárcel

Este miércoles, el tiktoker El Wandi estuvo en Intrusos (América TV) y habló de su hazaña en la casa de Gran Hermano 2022: "Un amigo me dice 'vos sabías que acá está GH, lo querés aprovechar... aprovechalo'. Y ahí arrancó básicamente".

Embed

En medio de la nota, Pablo Layús advirtió que le resultaba extraño que todo se haya dado de forma tan improvisada. "Él repite todo el tiempo: 'no fue armado, no fue armado, es mi contenido'.... porque no puede decir 'lo pensamos con unos amigos' por el tema judicial", señaló el periodista.

El cordobés instaló su sospecha: "Está asesorado". El Wanda se sonrió, le guiñó el ojo y no hizo más declaraciones. "No tengo miedo", sentenció el joven.