La ex Gran Hermano que quiere volver con un viejo amor

Este martes, en una nota con Intrusos (América Tv), La Profe reveló que tiene los mejores recuerdos de Artaza. "Lo adoro. Lo quiero un montón. Es un tipazo", afirmó.

La ex GH sorprendió a todos con una propuesta: quiere volver con el humorista. "Me encantaría volver a trabajar con Nito. Estoy estudiando teatro y me gustaría que mi vuelta sea con él", sostuvo.

Por último, La Profe se refirió a la relación de Artaza y Milone. "Están felices y está muy bien. Lo nuestro terminó y ya quedó en el pasado, pasaron 7 años... es un montón", concluyó.

silvina-la-profe-nito-artaza.jpg

A los 40 años Silvina Scheffler, la "profe de Gran Hermano", se mostró en traje de baño

Pasaron muchos años desde que Silvina Scheffler llegó a la fama gracias a su participación en Gran Hermano. Fue en la edición de 2007 y se ganó el nombre de "la profe" por porque era profesora de gimnasia.

Al salir de esa casa tuvo un raid mediático y hasta fue pareja de Nito Artaza. Pero el tiempo pasó y Silvina se alejó de los medios.

Hoy con 40 años sigue trabajando como profeso de fitness y lo muestra en sus redes. Además, lo que no perdió fue su belleza y encanto natural.

Silvina publicó una foto frente al espejo en traje de baño y demostró que el tiempo no le pasó. Divina como hace 14 años, la profe se ganó el "like" de sus seguidores.