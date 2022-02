El cara a cara de Nito Artaza y Fabián Gianola por lo que contó su hija Sabrina

Hoy en A la tarde, Nito Artaza contó que habló con Fabián Gianola y que quedaron en encontrarse. Cabe mencionar que esa obra donde trabajaba su hija estaba producida por él.

"Le dije a mi hija por qué no me lo contó en su momento. Ella me contestó que sabía cómo ponerle límites. Ella se sentía incómoda. Ayer a la tarde hablé con Fabián Gianola y nos vamos a encontrar en Buenos Aires. Cuando se producen esas cuestiones de distorsión lo mejor es que se dé un arrepentimiento profundo, y no sólo lo dijo por él", confió Nito.

Y añadió: "Yo lo llamé. Me parece que hace falta un arrepentimiento profundo. Los hombres debemos pedirle perdón a las mujeres. Mi hija es una mujer adulta y sabrá qué hacer con eso. Yo no estoy hablando por el conocimiento que tengo con él. No me agradó para nada. Y estoy del lado de mi hija, le creo todo a Sabrina".

La palabra de Sabrina Artaza después de que se supiese que ella también tuvo una experiencia compleja al trabajar con Fabián Gianola en la obra Entretelones en 2017, donde interpretaba a Carlota.

A través de una historia desde su cuenta de Instagram, sin mencionar a Fabián Gianola pero claramente refiriéndose al tema posteó: "Gracias por todos sus mensajes. Estoy sorprendida de las anécdotas que tenían con Carlota y de cómo la recuerdan. Éste último año nos pasaron muchas cosas muy difíciles pero nada que me haya generado tal tristeza y vacío. Otra vez, la importancia de los afectos. El resto es pasajero. Estoy bien, pero hay un tiempo para todo y hoy me permito estar triste".

En tanto, así hablaba Sabrina Artaza con PrimiasYa allá por 2017, precisamente cuando estrenaba 'Entretelones' la obra en la que había que 'ubicar permanentemente' a Fabián Gianola. Además anunciaba que junto a su marido tenían planeado irse a vivir a París, donde están radicados actualmente.