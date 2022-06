La exesposa de Toto Salvio arrojó tremendos tweets en contra del delantero de Boca

En ese momento, Aravena denunció al jugador, que estuvo algunas fechas sin jugar en Boca, y la relación entre ellos se cortó aunque con muchas quejas de ella a través de las redes, y este fin de semana Salvio volvió a provocar desde las redes.

Resulta que el jugador publicó una serie de fotos junto a Sol Rinaldi, conocida como Sol Sheckler, donde se los ve muy enamorados. Esto provocó la furia Aravena, que estaba molesta porque no fue a ver a su hijo jugar al fútbol.

Toto Salvio

“Una vez más priorizando tu PUTO EGO. Una vez más ellos esperándote… y ahí estás queriendo obligar a dos nenes chiquitos a conocer a alguien QUE NO QUIEREN. SOS MIERDA, SOS BASURA, SOS LA PEOR PERSONA QUE EXISTE”, arrojó Magalí.

“Me callé MIL COSAS QUE HICISTE, para cuidarlos a ellos pero BASTA. NO ES NO”, agregó en otro mensaje. “A mí me extraña de Toto que esté lesionado y no vaya a ver a su hijo a jugar a la pelota, él mismo sabe lo importante que es para acompañar en el proceso del fútbol infantil”, señaló.

“GRACIAS A Dios UNOOOO, ¡uno que ve las cosas y con corazón!”, concluyó Magalí Aravena en su explosivo descargo contra Toto Salvio.

Magalí Aravena

Toto Salvio habló por primera vez del escándalo con su expareja: "Quiero superar este momento"

Por primera vez, Eduardo Toto Salvio habló del escándalo que protagonizó con su expareja en Puerto Madero. Lo hizo a través de mensajes de chat con Luli Fernández, panelista del programa Socios del espectáculo.

El jugador de Boca aseguró que el "no buscó" lo que pasó y dijo hoy solo quiere "superar este momento".

Denunciado en la Justicia por "lesiones en contexto de violencia de género" por su expareja Magalí Aravano, el delantero no atraviesa por su mejor momento.

Y en las capturas de los mensajes que intercambió con la modelo arrojó. "¿Me preguntás cómo me siento? Me siento mal con lo que pasó", señaló.

"Yo no busqué el hecho, solo quería irme y no tener contacto. Ni vi que se cayó o se lesionó agarrada de la manija", termina uno de los primeros mensajes que envió dando a entender que nunca quiso lastimar a la madre de sus hijos.

Después de volver a entrenar con Boca, e incluso integrar el banco de suplentes este miércoles contra Godoy Cruz, Salvio pretende volver a enfocarse en su carrera y mejorar las cosas con Aravena. Al menos, así lo dejó entrever públicamente.

"Hoy quiero superar este momento, que se aclare, y concentrarme en mis hijos y mi trabajo en Boca. Y solucionar este problema y que vivamos en paz y cordialmente", cerró Toto Salvio.