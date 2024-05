La explosiva confesión de Yanina Latorre sobre su matrimonio con Diego Latorre

Y desde esta semana, la pareja se puso al frente del programa No tienen solución por el canal de streaming Bondi, y recordaron cómo se conocieron. Además, revelaron con humor de qué manera transitan hoy su relación.

“Quería hacerlo con Viviana Canosa, pero digamos la verdad, me puso 20 ‘peros’. Una mañana estaba en la ducha y viste que uno siempre tiene un plan B, ahí entendí que era Diego. Y anoche, ya pensando en lo de hoy, me decía que no me haga la graciosa, que no exagere y que no lo haga quedar para el orto, cuando él solo se hace quedar para el orto”, reveló Yanina, sobre cómo fue que Diego se sumó al programa.

En este contexto, Yanina contó cómo se transformó su relación con Diego: “En algún momento te quise, después se va transformando... Éramos felices cuando vivíamos afuera y viajábamos, ¿te das cuenta? La rutina es una mierda, arruina a la pareja. No tenemos solución ya, pero para mí no hay que cambiar de marido, porque todo se convierte en la misma mierda”, indicó Yanina.

A lo que Diego respondió: “Es incómodo hablar de celos, de la pareja... Yo estoy para hablar de la pelota y de si juega bien o si juega mal. Por suerte es una hora a la semana, después borro la memoria, reseteo y vuelvo una hora y así. Además, hay muchos lunes que no voy a estar, aclaremos eso. No tengo solución, qué le vamos a hacer”.

Cómo se conocieron Yanina y Diego Latorre

Por último, la pareja rememoró cómo se conoció: “Nosotros fuimos una pareja no muy normal. Nos conocimos, yo me enamoré furiosamente desde un primer momento, ella no y, sin estar del todo enamorada, se fue a vivir conmigo a Europa”, reveló Diego.

“Me costó porque en esa época ser botinera no era lo normal. Cuando les dije a mis amigas que había conocido a Diego Latorre creyeron que era Diego Torres. Les dije a las chicas que lo conocí, que me encantaba y me invitaron a tomar un té con los cupcakes, los sanguchitos de miga y pusieron de fondo Color esperanza. Yo les pregunté qué es eso y me contestan: ‘Tu novio’. Y no, mi novio es el 10 de Boca. Un embole les pareció. Era raro. Les pareció un poco grasa. No les pareció divertido”, señaló Yanina, remarcando que sí estaba enamorada de Diego, de lo contrario no se habría ido con él a vivir a otro país.