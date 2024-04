Yanina Latorre reveló qué dos exangelitas le gustaría que vuelvan a LAM

"LAM la verdad es parte de mi vida, yo no me imagino la vida sin LAM. Diez años, diez temporadas. Creo que Ángel es mi marido televisivo, nos miramos y nos entendemos. Disfruto mucho trabajar con él. Todos los años tengo ofertas para irme, pero te digo la verdad no me veo. Yo sé que puede ser el cambio, pero estoy tan bien que no quiero. Es como dejar un marido que lo amas con toda tu alma, yo me siento LAM y es parte de mi vida. Creo que logramos una marca que no es fácil y nos va muy bien con cambio de canal incluído. Pero a esta altura creo que no es el canal sino el programa que ya se instaló y hasta los chicos hacen videos en redes sobre LAM", señaló Yanina en diálogo con PrimiciasYa, a horas de debutar con No tienen solución junto a Diego Latorre en Bondi.

Luego, al ser consultada sobre qué exangelitas le gustaría que vuelvan a LAM, confesó: "Me gustaría que vuelva Analía Franchín, es la angelita por excelencia y que entiende todo el juego y el show. Es periodista, divertida y tiene data. Para mí no está bien aprovechada en el programa de Georgina. Telefe es un canal muy serio, no te podes delirar porque te retan por todo. Toda la parte de mierda que pasa en Gran Hermano la hacemos nosotros y ellos no lo dicen. Pasa algo con Lizy Tagliani y nadie habla. Yo soy más jugada. Otra que me gustaría y que trabaja conmigo en la radio es Pía Shaw. Si bien ella es más cagona que yo, sabe todo, es divertida, lo da todo, es laburadora y produce. Son las únicas dos angelitas que extraño, las demás me dan igual".

La decisión de Diego y Yanina Latorre que provocó el fuerte enojo de su hija Lola

Lola Latorre está furiosa con sus padres, Diego y Yanina Latorre, porque van a estar al aire con No tienen solución, su nuevo programa en Bondi, la señala de streaming que produce Mandarina TV, en la misma franja horaria que ella, quien es parte del elenco de Rumis.

Desde el lunes próximo, la angelita y su marido irán de 11 a 12, todos los lunes, mientras que la actriz y modelo estará en vivo en la competencia, de 11.30 a 14, en el canal La casa del streaming.

"Estoy enojada. ¿Para qué se buscan este horario? Sean un poco más originales. ¿Qué es esto de poner un streaming en el mismo horario que nosotros? Le hice un planteo a mi madre, le dije que estaba muy enojada y ella me contestó: '¿pensás que elijo el horario?'. No sé reina, pero siento que tenés vos y voto para decir: 'che, a esta hora no'", expresó Lola al aire en Rumis.

Hace unos días, en diálogo con PrimiciasYa, Yanina expresó su entusiasmo por el inminente debut en Bondi. "Estoy feliz y súper confiada. Nos vamos a cagar de la risa", manifestó sobre el programa que compartirá con su pareja.