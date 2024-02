La explosiva reacción de Barby Silenzi tras la polémica declaración de El Polaco: "Recontra desubicado"

Es importante destacar, que El Polaco y Noelia fueron vinculados de forma sentimental cuando en el 2019 eran compañeros de equipo para el Bailando. Desde aquel entonces, comenzaron los problemas con Barby.

El Polaco Noelia Marzol

"Me pareció recontra desubicado que conteste eso. Yo no lo hubiera dicho, contestaría otra cosa que no lo ofenda a él. Igualmente era un juego, pero la verdad no me gustó", admitió la bailarina.

Por otra parte, aunque decidió no dar muchos detalles al respecto, Barby le aseguró a este medio que tuvo una charla con el músico acerca sus actitudes. "Le dije. Siempre le digo todo lo que pienso de todo", sentenció.

Barby Silenzi El Polaco

La inesperada confesión de El Polaco que pondría en peligro su relación con Barby Silenzi

En las últimas horas El Polaco estuvo en una entrevista para el programa de streaming Rumis y se enfrentó a una comprometedora pregunta que involucraba a dos famosas del mundo del espectáculo.

El programa se caracteriza por las preguntas picantes de Juariu a los invitados y esta vez la pregunta para el cantante fue: "Considerando que es el último sexo de tu vida, que no vas a tener más, ¿lo tenes con Noelia Marzol o Sofi Fernández?" .

Ante el silencio del músico la influencer deslizó: “Barby sabrá entender porque sería como que ya está, Dios te va a decir es esa y nunca más”. "No te cargues una familia...”, agregó Agustín Sierra desde el panel.

Sin embargo, a los pocos segundos El Polaco tuvo su respuesta y confesó: "Último sexo...y con Noe". Cabe destacar, que ambos fueron pareja en el Bailando 2019 y llegaron a ser vinculados de forma amorosa.

"Esperemos que con la respuesta no sea n nuevo capitulo de Nos separamos con el Polaco", bromeó la influencer Pochi de @gossipeame al compartir el fragmento de la entrevista.