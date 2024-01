La extraña fobia que sufre Lali Espósito: "La pone mal"

“¿A qué le tiene fobia Lali?”, le preguntó la actriz Agustina Suásquita, conocida como La Papry. "Al algodón", precisó Lali, ante la cara de asombro de todos los integrantes del programa.

Embed

Vetrano confirmó esa información y relató una anécdota de camarines, donde escondían los algodones para que ella no entre en shock: “Me acuerdo por las maquilladoras. ‘No, el algodón dejalo lejos porque a Lali la pone mal’".

Lali explicó que lo que altera sus nervios son los "filamentos" de los pompones de algodón para desmaquillar. "No me molesta el algodón compactito. Es la nube de algodón, cuando le hacés esto (hace el gesto de cortar un pedacito). Eso me genera algo. No me molesta el sonido, es la contextura. No me paso un algodón por la cara ni en pedo”, concluyó.

Pedro Rosemblat enfrentó los rumores sobre un romance con Lali Espósito

En medio de los fuertes rumores de un romance entre Pedro Rosemblat y Lali Espósito, el streamer rompió el silencio en una nota con LAM (América).

En primer lugar, el cronista le consultó a Pedro acerca del video donde los captaron saliendo juntos de un reconocido restaurante en Palermo y él deslizó: “Me cruzaron en una esquina, yo estaba parado en un poste y fue un colega de ustedes, impresionante”.

Acto seguido, directo al hueso, le preguntó directamente si estaba en algo con Lali y el evadió la situación. “Cualquier cosa que yo diga será usada en mi contra así que opino de Milei, de Caputo, pero de esas cosas no. La mejor, amigo”, contestó.

Luego, ya que era el cumpleaños del periodista, el cronista comentó que la cantante había sido vista entrando al estudio donde él trabaja con un regalo en su mano. “Ustedes saben más de mis regalos que yo, todavía no recibí nada”, aseguró entre risas.

Por último, le consultó por la polémica entre Lali y Milei y el reflexionó: “No quiero hablar de un tema puntual porque repito, lo que diga será usado en mi contra y la de ella también. Entiendo que, que un Presidente se ponga a la altura de un cuidado común sin responsabilidades institucionales no esta bien. Habría que preguntarse si se manifiesta en contra de cualquier artista o artistas que no coinciden ideológicamente con él".