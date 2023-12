Aseguran que Lali Espósito tiene un romance con un reconocido streamer

Lali Esposito y Pedro Rosemblat - Juariu

Todo comenzó con uno de los clásicas enigmáticos de Juariu, que compartió en sus redes sociales donde aseguró que tenía pruebas de un romance entre dos personas con las iniciales “L y P”.

En eso, Pochi de @gossipeame intervino en la investigación e hizo un aporte que dejó a todos sin palabras. "Tomo esa historia de Juariu para decirles que medio que me confirmaron que habría habido o habría algo entre Lali y Pedro Rosemblat", reveló.

Lali Esposito y Pedro Rosemblat - gossipeame

Ángel de Brito reveló qué explicación le dio Lali Espósito tras negarle una nota a LAM

Esta semana causó mucha extrañeza el comportamiento de Lali Espósito, cuando a la salida de la presentación de su álbum vinilo ignoró por completo al cronista de LAM (América TV), el programa de Ángel de Brito, quien la esperaba para entrevistarla.

Si bien habitualmente la actriz y cantante muestra la mejor predisposición para con la prensa, y mucho más con el programa que precisamente amadrina, lo cierto es que esa noche salió del evento sin siquiera saludar, se metió a su auto, arrancó y se fue, lo que asombró por demás a todos.

Lali Espósito- vinilo.jpg

Pero como De Brito y Lali son amigos, más allá de la relación que cualquier artista pueda tener con un periodista, Ángel no dejó de contactarla para consultarle por lo ocurrido y así evitar malos entendidos.

Así, desde sus Instagram Stories, el conductor de LAM respondió consultas desde la ya famosa cajita de preguntas y ante quien quiso saber “¿Qué creés que le pasó a Lali que no le contestó al notero?”, Ángel de Brito reveló sin enojo alguno: “Me dijo que estaba cansada y que había arrancado a las 7 AM. No pasa nada, como dije ayer en LAM, hablaremos otro día...”.