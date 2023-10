La extravagante cifra en dólares que le pidieron a Fede Bal por un alquiler en Mar del Plata

"Alquilé un departamento por primera vez, muy chiquito, a 5 cuadras del teatro", contó el hijo de Carmen Barbieri, quien solía alquilar casas amplias con pileta.

"Por primera vez en mi vida me enojé. No quiero que me roben más la plata. Estamos yendo a trabajar a Mar del Plata. Los números que me pasaban para las casas, yo realmente no lo puedo creer. No tenés ni idea, Belén, los números que me han pasado", explicó. "Quería una casa con un parquecito, una pileta, dos o tres cuartos", agregó.

Acto seguido, el Pollo Álvarez le preguntó qué cifra le habían pedido por una casa de esas características. "Entiendo que el dólar está viviendo un momento terrible y después de las elecciones, va a ser un momento complicado... pero me han pedido 25 mil dólares la temporada. Me parece que ya es una falta de respeto", reveló Bal.

Y opinó: "Entiendo que son casas hermosas y que tal vez hay gente que lo paga. Plata en Argentina hay, hay algunos que la siguen teniendo. A algunos les cuesta más, otro menos, pero la plata está. Entonces esas casas terminan siendo alquiladas. Entonces hay alguien que va y termina cediendo hasta ese número. Yo ya no soy de esa partida, prefiero realmente ir a trabajar. Obvio que voy a disfrutar pero la verdad dije 'no quiero que me roben más', sobre todo a los artistas, a la gente que va a trabajar a la ciudad".

Feroz cruce entre Yanina Latorre y Fede Bal tras el brutal descargo de Carmen Barbieri

Este jueves, Carmen Barbieri explotó en su programa contra Yanina Latorre. La conductora de Mañanísima se mostró furiosa con la panelista de LAM (América TV), que habló de la relación que ella tenía con Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal.

"Me hartaste Latorre, ¿quién te crees que sos? ¿Pero quién es Latorre? ¿Se cree la dueña de la televisión mi amor? ¿De dónde venís? ¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey que la amo? ¿Qué estás diciendo?", exclamó la figura de Ciudad Magazine.

"Es una mujer que admiro y respeto la ex de mi hijo, cómo me voy a burlar de ella, estúpida. Sos estúpida, tarada", siguió la conductora, furiosa con la integrante del ciclo de Ángel de Brito.

Lo que empezó en Mañanísima con Carmen derivó una feroz discusión entre Fede Bal y Yanina Latorre en Twitter. El actor citó un video del descargo de su madre y exclamó: "¿Esto siempre es así o solo cuando vuelvo al país?".

Al tuit de Fede, Yanina sumó: "No! Solo cuando las que se acuestan (por Estefi Berardi) con vos demandan a Sofía Aldrey y a mí". El hijo de la ex vedette se sacó y retrucó: "Conmigo no Yani, tranquila que me banco hace años tu hostigamiento y tus mentiras sin hacerte juicios, ni enojándome. Entendiendo tu trabajo, tu lugar. Te repito, conmigo no".

"¿Años de hostigamiento? Contame, ¿te contagiaste de la mitomana? Me inmolé por vos cuando te denunció Barbie. Te defendí siempre. ¿Querías que te aplauda con los chats y Sofia? Conmigo no, Federico. Contame una mentira que haya dicho sobre vos", concluyó la angelita.