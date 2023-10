La famosa que reemplazará a Charlotte Caniggia tras bajarse del programa de Juana Viale 

Lo cierto es que este domingo 29 de octubre a las 13:45, Juana Viale volverá a conducir la cuarta temporada del programa que solía hacer Mirtha Legrand hasta antes de la pandemia.

La actriz y conductora dará inicio a una nueva etapa de Almorzando con Juana en El Trece con importantísimos invitados de la escena nacional, toda la actualidad del país, las figuras del mundo del espectáculo, el deporte, la política, y la cultura nacional dirán presente en cada mesa los domingos.

Y tras la baja de Charlotte, en la primera emisión de esta temporada, acompañarán finalmente a Juana, Darío Barassi, Luciana Geuna (en reemplazo de la mediática), Luciano Cáceres y L-Gante.

Juana Viale

Zaira Nara comunicó una sorpresiva y categórica decisión sobre su futuro en el Bailando

Zaira Nara sorprendió desde las redes sociales este jueves al anunciar una inesperada noticia: renunció a su lugar en el streaming del Bailando 2023, América Tv.

Fue luego de las picantes palabras de Coti Romero que mencionó a Zaira y Wanda en charla con Chalotte Caniggia, quien se encontraba en la pista.

"No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo lo diga. No lo puedo decir... Dijo (Charlotte) que las dos estaban acá (por Zaira y Wanda) por chupar pi...", lanzó la ex Gran Hermano.

La modelo compartió un comunicado y explicó las razones de su drástica decisión sobre su salida del certamen como integrante de la transmisión en vivo.

"A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando", comenzó su comunicado Zaira Nara.

Y remarcó: "Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho".

"Soy muy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional", expresó la hermana de Wanda Nara.

Y cerró con dolor: "Disfrutaba mucho mirar y participar de este programa". Cabe recordar que hace unos días Zaira reemplazó a Pampita momentáneamente como jurado del certamen que conduce Marcelo Tinelli.