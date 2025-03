La feroz interna que enfrenta nuevamente a Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata

"Yo estuve preguntando sobre cómo va la causa con el tema de la herencia, pero me dijeron que el famoso teléfono de Jorge, que está en manos de Elba, ella todavía no lo entregó y tiene que hacerlo. Parece que apenas mandó unas capturas de pantalla de cosas que necesitan", expresó.

Luego, profundizó en los motivos de la abogada para tomar esta actitud y explicó: "Porque lo piden las hijas también. Hay fotos, imágenes de ellas con su papá, pero no quiere entregarlo".

"Además sobre el famoso inventario que se tiene que hacer, para la división de bienes, en esos dos puntos tan importantes, Elba no da el paso. Las hijas me dijeron que no entienden por qué dilata esto", concluyó.

Elba Marcovecchio

Romina Manguel reveló la medida que tomó con Elba Marcovecchio tras hablar de su relación con Lanata

Esta tarde la periodista Romina Manguel visitó Intrusos (América TV) donde, entre los temas que repasó junto a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, confirmó que de la mano de Fernando Burlando demandó legalmente a Elba Marcovecchio por los comentarios que hizo sobre su relación con Jorge Lanata.

Lo cierto es que a mediados de enero, cuando apenas habían pasado dos semanas de la muerte del creador de Página/12, Marcovecchio deslizó en una entrevista con LAM (América TV) que Manguel había tenido una relación con él, así como también que ya estando casados la periodista le mandaba "mensajes particulares", como por ejemplo: "Lo que te haría por una cartera Hermès'".

Así las cosas, este jueves Romina Manguel se refirió al tema y, tras recordar los dichos a la viuda de Lanata, se sinceró. "La verdad es que yo le di un tiempo y dije 'bueno, me va a pedir disculpas, está dolida, es la primera nota después de la muerte de Lanata', porque no está bueno y no se puede decir cualquier cosa", confió entonces la periodista al tiempo que aseguró que "algún límite tiene que haber".

Y tras remarcar que es madre de dos hijas y que pueden hacerles algún comentario malicioso, explicó que hizo la denuncia contra Marcovecchio por la vía legal para limpiar su buen nombre. Y sobre lo que le molestó, confesó que la pasaron "varias cosas".

"A ninguna le gusta que le digan que hace favores, pero tengo 52 años, nunca me pasó y no es un camino que elegí", señaló en primer lugar. E inmediatamente remarcó: "Pero el Lanata que yo conocí, y al que amamos tanto todos, nunca tuvo que garparle a una mina ni siquiera un café. Es hacerlo quedar a él como un viejo pajero, cuando tuvo las mujeres más hermosas, más inteligentes y más divertidas de la Argentina porque él era un tipo inteligente y seductor".

Por último, Romina Manguel confió que el comentario de Marcovecchio fue como "ensuciar la amistad" que ella y Jorge Lanata mantuvieron durante tantos años, motivo por el cual decidió llevarla a la Justicia.