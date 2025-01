Romina Manguel explotó y tomó una drástica decisión contra Elba Marcovecchio

En una nota con Intrusos, Romina Manguel se refirió a los dichos de Elba. "Fue desafortunado lo que dijo. Fue con mucha saña. Fue muy dañino. Puso en boca de Jorge cosas que él no puede salir a desmentir o a defender", sostuvo.

"No solamente dijo que yo fui amante de Jorge, algo que nunca pasó, sino que también dijo que yo cobraba favores sexuales, que había una transacción de carteras con favores sexuales", siguió.

La periodista esbozó una teoría que explicaría por qué Elba apunta contra ella. "Creo que la incomoda mi amistad con Fernando Burlando. La relación entre ellos terminó mal", señaló.

Manguel anticipó que está dispuesta a iniciar acciones legales contra la abogada. "A mis 52 años no me voy a bancar que alguien me venga a decir gato. Voy a a hacer lo que creo y estoy convencida que tengo que hacer... Ella es una mujer de derecho y sabe cómo se reparan estas cosas", cerró.

Fuerte respaldo de Fernando Burlando a Romina Manguel tras los dichos de Elba Marcovecchio

Días atrás, en un mano a mano con Ángel de Brito en LAM (América TV), Elba Marcovecchio rompió el silencio tras la muerte de Jorge Lanata y sorprendió con sus declaraciones sobre la periodista Romina Manguel.

"Jorge me lo contó. Cuando nosotros estábamos casados ella le mandaba mensajes a Jorge particulares…como: ‘Lo que te haría por una cartera Hermes’. Heavy, estábamos casados", expresó la abogada.

En medio revuelo que generaron los dichos de Elba, Fernando Burlando sorprendió a todos con un mensaje contundente en Twitter en apoyo a Romina Manguel.

"Mas valioso que los códigos son las conductas. Vos sabes que códigos tiene cualquiera pero sostener una conducta es solo para personas especiales", manifestó el jurista.

Y cerró: "Por eso sos ejemplo de profesional, de madre, de mujer, de amiga, de verdadera amiga. Te manejas solo a partir de esa actitud de vida tuya intachable y honesta. Los códigos son para la mafia. Y tu tiempo es tan valioso como tu integridad. Todos sabemos quién sos".