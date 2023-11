La figura que se aburrió y se fue en plena ceremonia de los Martín Fierro Latino

Embed

"Susana iba a ganar el Martín Fierro de Diamantes y se fue antes porque se aburrió", comentó Ángel. Aunque lo peor fue lo que ocurrió después. La figura de Telefe tenía que darle un galardón al presentador chileno Don Francisco. Por medio de un video, él expresaba su agradecimiento y mencionaba a la diva, pero ella ya no estaba.

"Ella también iba a presentar el premio Don Francisco (reconocido presentador chileno). Ella ya no estaba y el video en el que Francisco hablaba le agradecía a Susana", agregó el conductor de LAM.

La fuerte denuncia de Luis Ventura tras la filtración de los ganadores de los Martín Fierro Latino

Por primera vez en la historia de los premios Martín Fierro se realizó una edición latinoamericana, que tuvo lugar en el teatro Manuel Artime de Miami y contó con la conducción de Pampita y El Pollo Álvarez.

Aunque la ceremonia fue un éxito y todo disfrutaron de la gran gala, Luis Ventura terminó la noche con un dolor de cabeza luego de enterarse que filtraron los ganadores en las redes sociales, como ocurrió en años anteriores.

En comunicación telefónica con A la tarde (América TV), el periodista denunció que hay una campaña para desprestigiar su gestión en APTRA. "Hubo fuerzas para boicotear el premio. Estoy cansado que se quieran quedar con mis zapatos", exclamó.

Pese al intento por perjudicarlo, Luis Ventura remarcó que continuará como presidente de dicha entidad. "Estoy cansado y yo, no me los saco. Me los tienen que sacar con un serrucho", sentenció.