La filosa opinión de Migue Granados tras la fake news de Luzu TV sobre el papá de Messi: “Lo re..."

El escándalo por la falsa noticia que dio Florencia Peña al aire en Luzu sobre Jorge Messi aún no termina y quien dio su opinión al respecto fue Migue Granados, competencia directa de Nico Occhiato en el streaming.
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El conductor de Olga Migue Granados se refirió al escándalo que involucró a Luzu y Florencia Peña al dar una falsa noticia sobre el padre de Messi.
El escándalo por la falsa noticia que dio Florencia Peña al aire en Luzu sobre Jorge Messi aún no termina y quien dio su opinión al respecto fue Migue Granados, competencia directa de Nico Occhiato en el streaming.
El conductor fue consultado ante las cámaras de La mañana de Lape (América Tv) y dio su opinión del tema, manteniendo cautela al expresarse ante el impacto de lo sucedido.
“Me pareció muy delicado lo que pasó, pero bueno, yo les voy a contestar porque están trabajando y hace mucho frío, pero no quiero meterme en el tema ni voy a opinar. Es algo muy delicado y se están ocupando desde el lugar que se tienen que ocupar”, indicó Migue Granados.
Consultado sobre si a raíz de esto se determinó un protocolo especial en Olga a la hora de dar noticias al aire, el conductor sostuvo: "No, obviamente todos aprenderemos de las cosas que pasen, pero no cambió nada acá”.
E insistió en su postura de no entrar en detalles de lo ocurrido con Florencia Peña en Luzu: “Parece un cliché decir ‘no voy a hablar’, pero no quiero opinar del tema, prefiero guardármelo para mí. Cada uno tiene su opinión y resuelve lo que puede. Si fuese una pavada, jodemos como siempre pero no quiero meterme porque me parece un tema delicado”.
Migue Granados aprovechó además para aclarar cómo está la relación entre Olga y Lionel Messi ante algunos rumores de tensión que circularon tiempo atrás.
“Quedó todo perfecto y todo lo que dijeron fue mentira. La mejor, está todo re bien, de hecho estamos cubriendo allá. Eso lo inflaron ustedes, fue totalmente mentira”, cuestionó el conductor.
Ante la pregunta si se contactó por estas horas con Florencia Peña tras el escándalo, Migue Granados indicó: “Yo la re admiro, pero no hablé. Aparte, ¿por qué me voy a meter yo? Parece que quiero ser protagonista de algo, por eso hasta me da vergüenza estar dando esta nota”.
Sobre aquella polémica en Olga por el pesebre viviente que fue muy cuestionado en las redes en el ciclo Mi primo es así en la previa a la Navidad de 2024, el conductor recordó: "Nosotros no levantamos el programa porque fue lo que analizamos en ese momento, eso no fue tan grave".
“Un error lo puede tener cualquiera y también puede pasar acá y ha pasado acá. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Somos personas, en vivo, torpezas puede haber siempre, acá hubo un montón y aprendemos de eso”, continuó el conductor.
Y cerró: "Nunca perdimos clientes, acá nunca pasó. A todos nos puede afectar que pase algo así, entonces, más allá de las competencias, la verdad es que no me agrada y lo re lamento lo que pasó".