Tamara Báez se metió en una favela de Brasil con su novio y sorprendió con lo que mostró: "Estas aventuras..."

Con cada foto, Tamara refleja que sus días en el país carioca están llenos de contrastes entre el glamour y la exploración cultural, y que disfruta al máximo de este viaje especial junto a su pareja.

tamara baez brasil 1

tamara baez brasil 2

tamara baez brasil 3

tamara baez brasil 4

tamara baez brasil 5

Qué respondió Tamara Báez ante las críticas por un canje

Tamara Báez manifestó su profundo enojo luego de ser señalada por supuestamente no cumplir con un canje acordado con una emprendedora, y decidió dar su versión públicamente a través de sus redes sociales.

La expareja de L-Gante relató que una joven se contactó con ella para pedirle difusión de su marca de ropa y que le envió distintos conjuntos destinados a su hija Jamaica.

La influencer explicó que, a diferencia de lo que suele hacer, eligió no cobrarle por la publicación promocional. Sin embargo, aclaró que se demoró en subir el contenido debido a la gran cantidad de marcas que le solicitan lo mismo.

Lo inesperado fue que la emprendedora decidió escracharla por no haber compartido la historia, situación que Báez relató con detalle.

"La semana pasada le contesté mensajes a una chica que necesitaba ayuda y que me iba a mandarme cosas para Jami y si yo le subía como hago con todas las personas", comenzó dicendo Báez.

"No le quise cobrar porque me dijo que estaba emprendiendo y recién arrancaba. Yo estaba a mil y no pude subir nada la semana pasada y todos los emprendedores me entienden porque cuando les subo hay un benefecto entonces no les molesta esperar", remarcó.

“Anoche me bajaron la cuenta, hoy me levanté y la mina me escrachó, ¿podes creer?”, expresó con sorpresa frente a lo ocurrido.

Y agregó con indignación: “Me escrachó diciendo que la bloqueé. Le contesté ‘hola, me bajaron la cuenta’, le mandé la captura y le dije que me pase la dirección y le llevo la ropita”.

“Me sigue tirando historias y no me respondió ni un mensaje. Puso que ella no quiere la ropita, que ayude a otro, que le sirva a otro”, señaló la influencer, quien aseguró que intentó devolverle las prendas enviadas pero no obtuvo respuesta.

Además, cerró con firmeza: “Solamente me quiere escrachar, se nota que es una mina que está al p... y quiere seguidores de esa manera, queriendo dejar mal a otro”.