Tamara Báez se metió en una favela de Brasil con su novio y sorprendió con lo que mostró: "Estas aventuras..."

En medio de las vacaciones que le regaló su novio, Thiago Martínez, Tamara Báez decidió compartir con sus seguidores cada detalle de su estadía en Río de Janeiro, Brasil.
Tamara Báez disfruta de sus vacaciones junto a Thiago Martínez en Río de Janeiro. Entre compras y momentos de relax, sorprendió al visitar la favela Rocinha.
La expareja de L-Gante y mamá de Jamaica mostró en sus historias de Instagram una de las experiencias más llamativas de su viaje: la visita a la favela Rocinha. Allí, junto a Thiago, posó con la camiseta argentina y se tomó varias fotos dentro del barrio, además de panorámicas y una postal con el fondo de la favela acompañada por dos caipirinhas.
Antes de recorrer Rocinha, Báez ya había mostrado parte de su viaje con imágenes de sus compras y del lujoso hotel en el que se hospeda, dejando ver que combina momentos de relax con actividades más aventureras.
En una de las publicaciones, la influencer dejó en claro su entusiasmo por este tipo de experiencias: “Estas aventuras me gustan a mí”.
Con cada foto, Tamara refleja que sus días en el país carioca están llenos de contrastes entre el glamour y la exploración cultural, y que disfruta al máximo de este viaje especial junto a su pareja.
Tamara Báez manifestó su profundo enojo luego de ser señalada por supuestamente no cumplir con un canje acordado con una emprendedora, y decidió dar su versión públicamente a través de sus redes sociales.
La expareja de L-Gante relató que una joven se contactó con ella para pedirle difusión de su marca de ropa y que le envió distintos conjuntos destinados a su hija Jamaica.
La influencer explicó que, a diferencia de lo que suele hacer, eligió no cobrarle por la publicación promocional. Sin embargo, aclaró que se demoró en subir el contenido debido a la gran cantidad de marcas que le solicitan lo mismo.
Lo inesperado fue que la emprendedora decidió escracharla por no haber compartido la historia, situación que Báez relató con detalle.
"La semana pasada le contesté mensajes a una chica que necesitaba ayuda y que me iba a mandarme cosas para Jami y si yo le subía como hago con todas las personas", comenzó dicendo Báez.
"No le quise cobrar porque me dijo que estaba emprendiendo y recién arrancaba. Yo estaba a mil y no pude subir nada la semana pasada y todos los emprendedores me entienden porque cuando les subo hay un benefecto entonces no les molesta esperar", remarcó.
“Anoche me bajaron la cuenta, hoy me levanté y la mina me escrachó, ¿podes creer?”, expresó con sorpresa frente a lo ocurrido.
Y agregó con indignación: “Me escrachó diciendo que la bloqueé. Le contesté ‘hola, me bajaron la cuenta’, le mandé la captura y le dije que me pase la dirección y le llevo la ropita”.
“Me sigue tirando historias y no me respondió ni un mensaje. Puso que ella no quiere la ropita, que ayude a otro, que le sirva a otro”, señaló la influencer, quien aseguró que intentó devolverle las prendas enviadas pero no obtuvo respuesta.
Además, cerró con firmeza: “Solamente me quiere escrachar, se nota que es una mina que está al p... y quiere seguidores de esa manera, queriendo dejar mal a otro”.