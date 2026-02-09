Maxi López dio detalles inéditos de su reconciliación con Wanda Nara y su actual vínculo: "Siempre..."

La conductora le consultó sobre quién de los dos dio en su momento el primer paso para la reconociliación definitiva y ahí Maxi López se sinceró: "Fue un proceso. Yo se lo venía hablando hace muchos años pero no había cercanía porque ella estaba en otra situación que por ahí no la dejaba analizar las cosas bien y era algo que yo venía trabajando por esto".

"En la relación pasada empezaba a tener problemas y ella me contaba cada vez que tenía situaciones. Charlábamos, después no me escuchaba nunca. Yo siempre estuve ahí para escucharla, más allá de que después podemos tener diferencias o no", comentó.

Y cerró: "Cuando ella se pone mal o no está bien digamos (en su salud) que ese fue un punto de inflexión para empezar a trabajar".

Embed

Qué plato sería Wanda Nara según Maxi López

En base a su experencia en MasterChef Celebrity que conduce justamente Wanda Nara, Maxi López fue consultado en el programa Desayuno Americano (América Tv) sobre qué plato sería su ex y el ex futbolita dejó su opinión gastronómica.

"Es muy buena la pregunta. Creo que tendría que ser un plato donde tenga un poquito de cabiar, también mortadela, salchichón y otras cosas. Ahora eleborarlo no lo sé pero tendría todas esas cosas, mucho picante", comentó el ex futbolista entre risas.

Consultado sobre el actual conflicto entre Wanda y Mauro Icardi, Maxi reflexionó desde su experiencia: "Tener un padre o una madre o los dos para los chicos es muy importante. Yo lo he hablado varias veces con ella pero es un problema que tiene que transitarlo ella con él y tienen que hacer el proceso y maduración ellos mismos. Mucha gente calculo que los aconsejará de su parte pero después son ellos dos".