Maxi López dio detalles inéditos de su reconciliación con Wanda Nara y su actual vínculo: "Siempre..."

Maxi López estuvo en el móvil del programa Desayuno Americano (América Tv) y dio detalles de cómo se fue dando su reconciliación con Wanda Nara después de años de distancia y tensiones tras separarse en 2013.
Maxi López habló en Desayuno Americano de su actual vínculo con Wanda Nara y explicó cómo se fue dando el acercamiento tras varios años de conflictos.
En medio de un gran presente laboral en la Argentina en televisión y streaming, el ex futbolista habló con Pamela David y su equipo remarcando cómo fueron aquellos años de peleas con su ex y cómo se fue gestando el acercamiento.
"Hemos tenido muchos errores, quizá por jóvenes, quizá por inexpertos y hoy tener esta relación que tenemos para mí es un premio. Pero no por mí, porque nosotros somos grandes y las sensaciones, sentimientos y todo lo que pasa lo podemos manejar, pero más que nada por nuestros chicos", precisó Maxi López.
"Para ellos es más difícil que manejen este tipo de situaciones y a veces quedan enganchados en el medio de las situaciones de los grandes. Entonces tener este desarrollo, cómo compartimos las decisiones, cómo nos ayudamos cuando nos toca trabajar, tenemos que repartir un poco los tiempos", continuó el participante de MasterChef Celebrity (Telefe).
La conductora le consultó sobre quién de los dos dio en su momento el primer paso para la reconociliación definitiva y ahí Maxi López se sinceró: "Fue un proceso. Yo se lo venía hablando hace muchos años pero no había cercanía porque ella estaba en otra situación que por ahí no la dejaba analizar las cosas bien y era algo que yo venía trabajando por esto".
"En la relación pasada empezaba a tener problemas y ella me contaba cada vez que tenía situaciones. Charlábamos, después no me escuchaba nunca. Yo siempre estuve ahí para escucharla, más allá de que después podemos tener diferencias o no", comentó.
Y cerró: "Cuando ella se pone mal o no está bien digamos (en su salud) que ese fue un punto de inflexión para empezar a trabajar".
En base a su experencia en MasterChef Celebrity que conduce justamente Wanda Nara, Maxi López fue consultado en el programa Desayuno Americano (América Tv) sobre qué plato sería su ex y el ex futbolita dejó su opinión gastronómica.
"Es muy buena la pregunta. Creo que tendría que ser un plato donde tenga un poquito de cabiar, también mortadela, salchichón y otras cosas. Ahora eleborarlo no lo sé pero tendría todas esas cosas, mucho picante", comentó el ex futbolista entre risas.
Consultado sobre el actual conflicto entre Wanda y Mauro Icardi, Maxi reflexionó desde su experiencia: "Tener un padre o una madre o los dos para los chicos es muy importante. Yo lo he hablado varias veces con ella pero es un problema que tiene que transitarlo ella con él y tienen que hacer el proceso y maduración ellos mismos. Mucha gente calculo que los aconsejará de su parte pero después son ellos dos".