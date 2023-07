La firme aclaración del entorno de Dady Brieva tras el revuelo por los shows cancelados en Uruguay: "Es una decisión..."

Algunas versiones indicaban que las cancelaciones tenían que ver con polémicas declaraciones del artista en medios uruguayos. Sin embargo, en diálogo con PrimiciasYa, Jorge Taiana, productor del cómico, aclaró desmintió esa información.

"La decisión fue de la productora uruguaya de la gira. Dady jamás hablaría mal de Uruguay porque es un país que ama", sostuvo. "Seguimos con las funciones de Montevideo que están por agotarse", remarcó.

Por último, Taiana explicó que desconoce los motivos que llevaron a la productora de la gira a cancelar las fechas previstas. "Fue por un motivo de la productora. Un motivo interno. Nada tiene que ver el artista. Nosotros seguimos con otra productora trabajando en Montevideo, donde esperamos agregar nuevas funciones", cerró.

Dady Brieva

La sorprende frase de Dady Brieva al comparar la presidencia de Mauricio Macri con la de Alberto Fernández

En una entrevista con el programa Desiguales (TV Pública), el humorista Dady Brieva lanzó fuertes críticas para el Gobierno de Alberto Fernández y, para sorpresa de muchos, afirmó que en la gestión de Mauricio Macri tuvo mucho más trabajo.

"Tuvimos dos años de pandemia, pero si me pongo a pensar, en el último tiempo, he trabajado más en los cuatro años de Macri", sostuvo al comparar la situación económica actual con la del periodo del 2015 al 2019.

Brieva remarcó que muchos artistas tuvieron que buscar oportunidades profesionales en el exterior ante la crisis en la Argentina. "Uruguay nos ha salvado mucho a todos los que hemos ido para allá. Hoy nos está salvando a muchos actores. Hay 2 millones de artista que están trabajando en Uruguay. Estamos pasando el rastrillo en pueblo, en ciudades, en 19 departamentos, en todos lados", ejemplificó.

Por otro lado, el humorista destacó que el kirchnerismo debería haber ido a fondo con determinadas políticas del modelo. "No es culpa de ellos (por la oposición) que nosotros no tengamos los medios hegemónicos. Yo creo que uno tiene lo que no supo o lo que no se atrevió a conquistar", opinó.

Al finalizar, enfatizó que el oficialismo debería avanzar sobre determinados deudas pendientes con la sociedad. "Tengo 65 años y tampoco tengo mucho tiempo. Vengo una época de militancia dura y no sé si voy a ver un mundo mejor, la imaginación al poder y la Justicia Social. Mis tiempos son distintos a otras personas, que ven estos procesos a largo plazo", concluyó.