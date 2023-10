La firme decisión de Fátima Florez sobre su futuro con Javier Milei: "No quiere saber nada"

“Mucho se habló de que ocurriría si Fátima se convierte en primera dama en diciembre porque ella tiene un montón de compromisos laborales previos a su relación con Milei. Tiene la tele y tiene la temporada teatral de verano”, contó Ángel.

El conductor confirmó que la imitadora hará su temporada en Mar del Plata. “La temporada se va a hacer pase lo que pase”, afirmó. Además, reveló que “Fátima no piensa ni de casualidad ir a vivir a Olivos”. “No quiere saber nada, irá los fines de semana. Ella se va a quedar viviendo en el departamento que ocupa actualmente”, detalló.

“Puede ser presidente de la Nación y todas esas cosas se evalúan, sobre todo con una mujer como Fátima. Ella no va a resignar su carrera y va a seguir con su gira hasta que empiece la temporada de Mar del Plata, y no va a participar de actos políticos. Alguno que otra vez puede acompañar, pero no quiere saber nada que ver con la política”, agregó.

La foto íntima de Fátima Florez parodiando a Javier Milei que hizo estallar las redes

El sábado el candidato a presidente argentino por La libertad avanza, Javier Milei, sorprendió desde su cuenta de Instagram compartiendo una foto de Fátima Florez imitándolo.

De traje y con una peluca muy similar a su look, la humorista en pareja con el economista pasó a lo Milei, por lo que el político no dudó en declararle una vez más su amor de manera pública, en plena campaña electoral y a ocho días de las elecciones nacionales del 22 de octubre próximo.

“Si te digo que te amo ¿no te parece que sonará un poco egocéntrico? Bueno, no importa, te lo digo igual: Te amo Fátima viva la libertad carajo”, escribió Milei al pie de la imagen de la imitadora en sus redes sociales.

El sábado pasado, la pareja se mostró públicamente por primera vez de manera oficial en el programa de Mirtha Legrand en su vuela a la televisión, dado que días antes Marcelo Tinelli logró reunir al candidato a presidente y su pareja durante el aire del Bailando 2023, mientras Milei esperaba que Fátima terminase su participación en el programa de América TV imitando a Carmen Barbieri.