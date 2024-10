La firme decisión que tomó el Mono de Kapanga tras sufrir un infarto: "Primero está mi salud"

"Entonces me indicaron que me tenía que hacer un par de de cositas, destapar algunas cañerías, algún cambio de filtro, aceite líquido de freno. Así que por un tiempito voy a estar alejado de lo más me gusta hacer, lo que más feliz me hace que es cantar con mis amigos y hermanos de Kapanga. Pero bueno primero hoy está mi salud, así que ustedes sabrán entender, pronto más novedades, pero quédense tranquilos que de esta salgo de taquito. Los quiero. Gracias por los mensajes de amor y de cariño que me expresaron, que estuve ahí leyendo, algo me contaron", continuó.

"Así que quédense tranquilos, espero que haya amor y tuerca para rato, para seguir divirtiéndonos juntos. Y agradecerle infinitamente a la gente de la clínica que me trataron con un amor y un cariño impresionante, a mi familia que está siempre al pie del cañón. A mamá Carla, a mis hermanos de Kapanga y a Eze del SAME. Bueno, gente, ya saben, esto es una tormenta, pasa pronto. Y hoy dependo de lo que digan los médicos, no es una decisión mía cuándo volver a cantar. Si es por mí, vuelvo mañana", sostuvo.

"Pero bueno, me dijeron que me baje un poco de la moto. Así que les agradezco un montón de corazón. Aguante todo, aguante Kapanga, aguante ustedes. Gracias, porque la verdad es increíble el amor que me expresan en cada mensaje. Y no sé si seré merecedor de tanto amor. Pero bueno, bienvenido sea. Acá este corazoncito medio mal trecho les dice que los quiero mucho. Muchas gracias", cerró Fabio.

Embed

El profundo dolor del Mono de Kapanga y el saludo contenedor de Pablo Echarri

En la noche de este lunes 3 de octubre Martín Fabio, popularmente conocido como el Mono de Kapanga, la banda musical que lidera con marcado éxito desde hace años y que se mega popularizó tras su paso por MasterChef Celebrity, despidió desde las redes sociales a su mamá Nilda Pasarelli, quien falleció en las últimas horas a los 82 años.

"Chau mami, descansá en paz, fuiste todo lo que está bien", fueron las primeras emotivas palabras del Mono quien siguió: "Reencontrate con Juanca, tu único amor en la vida, decile que lo extraño mucho como te voy a extrañar a vos", refiriéndose a su padre y marido de su madre.

Por último, junto a una imagen donde puede verse al cantante de Kapanga abrazado a su mamá, el Mono la despidió emocionado desde su cuenta de Twitter con un "Gracias por darme la vida, la educación, la luz en momentos de oscuridad y el apoyo incondicional a todo lo que quise ser". Allí, entre los muchísimos mensajes de apoyo que recibió en pocos minutos, se destacó el de Pablo Echarri, quien le envió un "Fuerte abrazo en este triste momento, Mono querido".

Además de despedir a su mamá en la red social del pajarito, el Mono de Kapanga también lo hizo desde su perfil de Instagram. Allí publicó el mismo mensaje, pero agregando un video en el que Nilda Pasarelli participó de Madres de Rock donde se la escucha relatar los comienzos y la pasión de su hijo por la música entre otras anécdotas.