La firme opinión de Julieta Prandi sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda mencionó que no quería dar detalles, pero confirmó la ruptura. "No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalles sobre esta separación. Por favor pido pueden entender no solo por mí, sino también por nuestros hijos", finalizó.

Julieta Prandi dio su mirada sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Este lunes en Es por ahí (América TV), Julieta Prandi y El Tucu López debatieron sobre el Wandagate: la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi y las versiones que circulan en torno a esa noticia.

La conductora y modelo fue tajante al dar su mirada sobre el escándalo del año. “Tiene que ver con el duelo de la confianza. Él estuvo con otra mujer. Excepto que esté naturalizado dentro de la pareja o que sea una pareja abierta”, sostuvo, en referencia a la infidelidad del jugador con La China Suárez.

Prandi consideró que no hay posibilidad de retorno entre Wanda y Mauro. "Lo digo por esta pareja o por cualquiera. Hubo un quiebre en la confianza y eso no sé si es factible de recuperar”, añadió.

“Cuando se pierde la confianza, se pierde todo. Uno no puede volver a un momento anterior”, sentenció el psicólogo Alexis Alderete, que estuvo invitado al programa.