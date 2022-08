La firme opinión de Marcelo Polino sobre el escándalo familiar de Piñón Fijo: "Toda la vida..."

"Le han pegado de manera desmedida a Piñón Fijo por un exabrupto. ¡Hasta le cancelaron shows! ¡Los hijos, que con un talento escasísimo vivieron toda la vida de su padre!", señaló en Radio Mitre.

"Por un exabrupto, ¡exponerlo de esa manera, por favor! Además, a la nieta de Piñón la mostraban en los shows, no es que no salió nunca ¿Entonces a veces sí y otras no?", añadió Marcelo, indignado.

Por último arrojó una fuerte frase dedicada a Jere y Sol: "¡Toda la vida vivieron de él! ¡Vayan a laburar! ¡Ahora se hacen los ofendidos!".

Soledad, la hija de Piñón Fijo, tomó una drástica decisión

En medio de la polémica que mantiene Piñón Fijo con su familia, su hija Sol Gómez tomó una drástica decisión que demuestra que la relación personal y profesional está completamente terminada.

Según confirmaron en Cadena 3, Sol comentó a sus allegados que cambiará su nombre artístico con el que se hizo conocida y trabajó tantos años junto a su padre.

La animadora dejará de llamarse “Solcito Fijo” y pasará a ser “Soy Solcito”. Todo esto comenzó cuando, hace unos días, el payaso cordobés publicó una foto de su nieta de 5 años, hija de Sol, en Instagram reclamando poder verla.

Luna, la niña menor de edad, está sonriente en la imagen y sobre ella Fabián Gómez escribió: “Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”.

Luego de esto, Sol debió volcarse a las redes para explicar el conflicto que mantiene con su padre y lo terminó acusando de violencia.