La firme posición de Ángel de Brito tras la última entrevista de Jey Mammon: "Veo una persona..."

En LAM, Ángel de Brito fue categórico al hacer un análisis de las declaraciones de Jey. "Yo me encuentro con un Jey que desconozco. En cada nota, en la de Jorge, en la de Baby y en la de Ulises, veo una persona distinta y un relato distinto", señaló.

El conductor de América TV indicó que Luca Benvenuto tuvo una postura mucho más coherente en cada aparición pública. "De Lucas siempre escucho el mismo relato. Y lo escuché diez veces hablar", añadió.

Yanina Latorre coincidió con la observación de Ángel. "Yo anoche hablé muchísimo con Lucas y siempre me contestó lo mismo. A Jey le dije: 'contame tu historia y la cuento al aire'. No me contestó más", sentenció.

Nazarena Vélez reveló por qué le soltó la mano a Jey Mammon: "Me siento decepcionada y..."

Una vez más, Nazarena Vélez dejó en claro su postura contra Jey Mammon, quien supo ser su amigo, después de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso sexual cuando era menor de edad.

“Conociéndolo a Jey, estoy segura de que no se dio cuenta de absolutamente nada. Él tiene otra realidad paralela. Estoy convencida de que vivió su historia de “calentura” (hace el gesto de comillas con las manos), claramente Lucas le encantaba y habrá tenido un sentimiento por eso siguió tantos años”, comenzó diciendo la panelista en LAM (América TV).

“Para mí es una situación muy difícil y es muy doloroso. Me siento decepcionada, siento mucho dolor porque de verdad lo quería mucha a Jey y entonces, para mí, una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado, y existía este Jey paralelo”, añadió.

Y cerró, con dolor: “Yo, claramente le solté la mano. A mí me pasa algo con el abuso infantil que es imperdonable. Pido perdón porque mucha gente me dijo que soy un soret…, y en estos temas soy un soret... Al escuchar toda la historia, yo le creo a Lucas y no quiero saber nada con esa persona”.