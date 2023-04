Ángel de Brito muy duro con Jey Mammon por los audios con Lucas Benvenuto: "Eso no es extorsión"

Embed

"¿Por qué no va a hablar Lucas? Persiguen el abusado hasta lo último", comenzó y criticó duramente el comunicado que difundió el ex conductor de Telefe, que luego negó escribir ya que esas palabras pertenecían a un abogado.

"Un boludo de 45 años publica un comunicado diciendo que lo extorsionan, ¿y después no lo extorsionaron? , ¿quién se puede creer estas pavadas?", aseguró el líder de LAM.

"Esos audios son de hace dos años, una extorsión es que Lucas le diga algo determinado, eso no una extorsión. Él desde el primer día tendría que haber presentado todo en tal caso", añadió y cerró, "a mi me parece que Jey miente y oculta muchos datos de esta historia, que es cínico porque tiene un discurso pasivamente agresivo"

Se filtraron dos nuevos audios de Lucas Benvenuto a Jey Mammon y son muy fuertes

Durante la noche del martes, Baby Etechecopar dio a conocer en su programa de A24 un audio exclusivo de Lucas Benvenuto a Jey Mammon donde confirma la edad que tenía cuando salía con el conductor. Este miércoles, se filtraron dos nuevos audios, y el contenido es muy fuerte.

Fue en Socios del espectáculo (El Trece) donde se revelaron los mismos. En esta oportunidad, a diferencia del audio en el que el denunciante le reprocha al humorista la edad que tenía cuándo comenzaron su relación, los mensajes son en tono conciliador y amable, con risas y chistes incluídos.

"Hola, Jey. Todo bien, todo bien. Acá, de un lado para el otro pero bien. Nada, muy bien, muy bien. Se te extraña, guachín. En casa te miran siempre, boludo. Encima a la hora de la comida. Estás siempre", dice Lucas en el primer audio donde añade: "Como que siempre almorzás conmigo, es raro. Y nada, me hacés reír mucho. Espero que vos estés bien, se te ve bien. Espero que sea así, que no sea el típico síntoma estrella, que por la tele te veo bien y... pero no, no, sé que estás bien y me pone muy contento. Te mando un besote".

En el segundo audio que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares pusieron al aire, Benvenuto dice "Hola, hermoso. Hola hermoso, hermoso. Ya no sé cómo bailaste, ya no sé cómo te fue. Me fui a Europa, volví, estuve cuatro días. Ahora te estoy escribiendo acá desde Cancún, no sé si escuchás el viento, hoy hay una tormenta. Estoy en Cancún, en México".

Y luego continúa: "Nada, no sé qué nos pasa, Jey. Yo te adoro mucho, mucho, mucho y no te quiero perder. No sé por qué te estoy diciendo ahora, acá en Cancún, en este momento, en esta hora y en esta circunstancia... pero no sé, yo quería que lo sepas. No sé, no sé... soy un forro del orto y vos también sos un forro de mierda, pero me encantás, me encantás hasta los huesos".