La firme postura de Fernando Burlando tras la nueva denuncia contra Aníbal Lotocki

Embed

"Hay más denuncias que se están investigando, que intentan establecer el nexo causal entre las prácticas de Aníbal Lotocki y la perdida de vida no solamente de Silvina sino también de Mariano Caprarola", agregó.

Por último, el abogado indicó que lo próximo es aguardar el resultado de la autopsia al cuerpo de Silvina. "La sentencia no está firme. Como no está firme, por esa motivo, hice una nueva denuncia por el delito de homicidio. Pretendo que se haga una autopsia, se hagan todas las pruebas necesarias, para saber la verdad", concluyó.

La reacción de la mujer de Aníbal Lotocki, en medio del dolor por la muerte de Silvina Luna

La muerte de Silvina Luna generó conmoción en el mundo del espectáculo y la opinión pública. La ex Gran Hermano estaba internada en el hospital Italiano con consecuencias en su salud, que sufría por las intervenciones que le realizó Aníbal Lotocki.

Ante esta trágica noticia, todos esperan que el polémico cirujano hable en los medios. Sin embargo, el cuestionado médico prefiere el silencio y se recluye en su mansión en Vicente López, provincia de Buenos Aires.

El cronista de A la tarde (América TV), Matías Vázquez fue hasta la propiedad de Aníbal Lotocki para intentar tener un diálogo, pero no tuvo suerte. Nadie atendió en el portero. "Toqué dos veces y nada me respondió", precisó.

Sin embargo, quien sí le habló fue la mujer del cirujano, María José Favorón. Ella le explicó que, ante los hechos de público conocimiento, no va a dar más declaraciones a los medios.

"También le escribí a María José, la mujer de Aníbal Lotocki, y me contestó: 'Hola Matías, no puedo atenderte. Decidí no hablar más. Ya pasamos de castaño claro a oscuro. No escuchan nada. No respetan. Yo decido cuidarme y cuidar a los míos. Estamos viviendo una situación delicada", detalló el cronista.