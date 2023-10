La firme postura de Maxi Guidici tras el rumor del trío sexual con Juliana y Camila 

En una nota con PrimiciasYa, Maxi reveló que decidió recluirse en su provincia natal, Córdoba, y alejarse de "las mentiras y la mala leche que hay en los medios sobre mí". "Estoy muy bien, intentando no ver las cosas que dicen en los medios", afirmó.

Al ser consultado por las declaraciones de Camila, el joven fue contundente. "Por el momento prefiero no hablar más del tema, por mi salud. Cuando me sienta más tranquilo, hablaré y me defenderé", respondió, tajante.

Por último, Maxi remarcó que continúa con ganas de sumarse al Bailando 2023, aunque no recibió novedades al respecto. "Por ahora, nada de nada... espero que lo que salga sea lo mejor para mí", concluyó.

Maxi.jpg

Maxi Guidici compartió cómo es su recuperación tras las duras acusaciones de Juliana Díaz y Camila Lattanzio

En las últimas horas se conoció una foto de Maxi Guidici, que retrata cómo se encuentra luego de la dura recuperación que tuvo que afrontar tras su internación, como consecuencia de haber ingerido un blíster de clonazepan, con la intención de quitarse la vida.

El ex Gran Hermano pasó el domingo rodeado de sus afectos, compartió un asado con ellos y no se perdió los partidos que se jugaron por la séptima fecha de la Copa de la Liga.

Un amigo de Maxi subió una foto de la comida que disfrutaron y escribió un mensaje que describe la estrecha amistad que los une: “Si no podés jugar al fútbol, ni moverte, tus amigos te hacen el asado”. El ex GH reposteó dicha foto en sus historias.

Maxi.jpg

Esta imagen aparece tras voces que cuestionan el testimonio del cordobés y el intento de suicidio. Incluso, trascendió que la propia Juliana Díaz llegó a dudar de la palabra de quien fue su pareja hasta hace semanas.

Como si eso fuera poco, en Polémica en el bar, Camila Lattanzio reveló que Maxi y Juliana le ofrecieron hacer un trío. “Esto arrancó en el cumpleaños de Mora. Seamos conscientes de que me ofrecen un trío los dos”, exclamó.