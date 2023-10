La picante propuesta de Maxi Guidici y Juliana Díaz a Camila Lattanzio: "Me ofrecieron..."

“Esto arrancó en el cumpleaños de Mora. Seamos conscientes de que me ofrecen un trío los dos”, afirmó sobre la pareja que se conoció dentro del reality.

“Si yo le hubiera querido caer a su novio, si lo hubiera querido en la cama, lo habría tenido. Tengo acá el audio”, agregó Camila sin filtro.

La mamá de Juliana Díaz disparó contra Maxi Guidici tras su intento de suicidio

Maxi Guidici y Juliana Díaz se conocieron en Gran Hermano 2022, y se convirtieron en una de las parejas más queridas, pero todo se derrumbó luego de la última separación con el escándalo que se desató en la última semana.

Con el correr de los días él tuvo un episodio de salud mental que generó dos versiones. Ocurre que desde el Hospital Ramos Mejía, en off, habrían negado que haya tomado pastillas, según se conoció.

Y como si fuera poco, aparecieron mensajes de él con Camila Lattanzio. Todo parecía que era una puesta en escena, pero la ex GH, para no quedar como mentirosa, mostró algunos.

En una nota con El debate del Bailando (América), la que opinó ahora fue Alejandra, la mamá de Julieta Díaz, que no le tuvo piedad a Maxi cuando le preguntaron sobre lo sucedido y empezó a defender a su hija.

"Él no me gustaba. Era una persona muy tóxica, con actitudes machistas. No daban para más como pareja", comentó en un primer momento. Visiblemente molesta por todo lo que dijo sobre Juliana, lejos estuvo de sentir lástima por Guidici.