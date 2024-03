La firme reacción de Dalma Maradona cuando le preguntaron si Claudia Villafañe se casa con Jorge Taiana

“Por ahí no me lo queres decir... ¿Te gustaría?”, retrucó el notero, Walter Leiva. "Te lo diría, si es algo lindo. Si ella quiere, sí. Yo no caso a nadie ni hago hacer cosas a nadie que no quiera”, remarcó la joven.

Dalma también se refirió a las demandas que Claudia tuvo que enfrentar en la Justicia por reclamos de Maradona. “La verdad que todos los juicios que le hicieron ya los ganó”, destacó, orgullosa de su madre.

Al finalizar, la hija del Diez mencionó que está disfrutando de la crianza de sus hija, Roma y Azul, y en un momento de paz, más allá del juicio para esclarecer la muerte de su padre. "Estamos ahora con el juicio, pero después todo tranqui", cerró.

Claudia Villafañe le ganó un juicio a Maradona y podría ir contra los herederos: la palabra de Dalma

Hace unos días, en A la tarde (América TV) dieron a conocer que Claudia Villafañe logró anotarse una victoria en el juicio que Diego Maradona le había iniciado en Estados Unidos por la compra de departamentos, que él decía que compró con dinero que se quedó de forma fraudulenta.

"La Justicia dice que Claudia no es responsable de los cargos de 'robo y fraude' porque la otra parte, es decir Diego, no presentó las pruebas suficientes", explicó el periodista Diego Esteves en el ciclo de Karina Mazzocco.

De hecho, el panelista mencionó que habló con la organizadora de evento, quien deslizó que podría accionar contra los herederos del Diez: "Los departamento los compré con mi plata. Morla jamás hizo una auditoria sobre mi persona y no pudo sostener en la Justicia que yo sea una ladrona. La sucesión va a tener que pagarme lo que gasté para defenderme. Son 70 mil dólares. Tengo posibilidad de accionar por daños y perjuicios".

En un posteo reciente en su cuenta de Instagram, Dalma celebró la victoria de su mamá en los tribunales. La actriz compartió una imagen de sus padres bailando en una fiesta y escribió: "La foto no tiene nada que ver, pero me sirve para poner: '¿podrán?'".

Y siguió: "Ganaste otro juicio. Todos sabíamos, desde un principio, que iba a ser así. Sos enorme! Si Gianinna se tira en tanga, si me prestan una, yo también. Te amo".

En un segundo posteo, Dalma explicó más. "Para los curiosos... el juicio que mi mamá ganó es el famoso juicio de Miami. No caducó por tiempo ni nada de eso. Lo ganó!", concluyó.