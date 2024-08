La firme reacción de Diego Leuco tras un fuerte tuit del presidente Javier Milei

A partir de ese artículo, Javier Milei señaló: "Interesante. Esto lo cuenta ahora... Cómplice". El hijo de Alfredo Leuco no tardó en darle una respuesta al presidente al aire en su programa.

"Primero, la palabra cómplice me parece una barbaridad total. Mirá si alguien va a ser cómplice de un gobierno por contar esto", comenzó diciendo Diego Luego.

"Segundo, Javier Milei poné 'Diego Leuco, Alberto Fernández, en YouTube', te van a aparecer 50 peleas, discusiones, editoriales mías, criticando a Alberto Fernández. O sea, me parece raro la falta de información del presidente. Parece que llegó a la política en 2023. Yo tenía una posición súper crítica de Alberto Fernández", continuó.

Por último, el periodista hizo un cuestionamiento del economista a él y otros colegas. "Esto lo conté ahora, está en el libro que escribí con mi papá y lo he dicho en varios reportajes. No entiendo al presidente. Me da fiaca esto porque no es un programa que hable de política, pero bueno acaba de pasar en vivo que el presidente me bardea. Me hartante que el presidente esté todo el tiempo respondiéndole a los periodista o criticando, como si fuera que atrás de cualquier comentario, que no es elogioso del presidente, hay una razón espuria, hay algún sobre", sentenció.

El generoso gesto de la mamá de Lionel Messi con Nico Occhiato y Diego Leuco en la Copa América 2024

El equipo de Lionel Scaloni logró un triunfo contundente en la Copa América 2024 tras imponerse por 1-0 en un partido vibrante de Argentina contra Colombia. Con u gol de Lautaro Martínez, el plantel historia en el Hard Rock Stadium de Miami.

Muchos famosos viajaron a esa ciudad para ver de cerca a los ídolos de los argentinos. Nicolás Occhiato y Diego Leuco estuvieron en el estado y vibraron junto a los jugadores.

El conductor de Luzu TV trasmitió todo en vivo en sus redes sociales. En el campo de juego, el muchacho encontró a Celia, la mamá de Lionel Messi, a quien le preguntó por la lesión que sufrió el crack.

"¿Qué te pasa cuando ves la imagen? Nos ponemos todos mal cuando lo vemos llorar", quiso saber Nico. "Una desesperación, una impotencia... Lloramos, rezamos, ya no sabíamos qué hacer. Nos queríamos tirar de ahí arriba", contó la mamá del ídolo.

Tras esa breve charla, Celia agarró de la mano al conductor, que se encontraba junto a Diego Leuco, y los llevó hasta la zona de seguridad donde estaba Messi. Ambos lo saludaron y felicitaron por el triunfo.

"Lo logramos. Tremendo. Pasó lo mismo en Qatar, llegué a darle un beso antes de que se vaya", resumió Nico luego del saludo con La Pulga.