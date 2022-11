La firme respuesta de Luciana Salazar a Martín Redrado: "Vive mintiendo"

Embed

En diálogo con PrimiciasYa, Redrado negó haberse encontrado de Luciana. "No es cierto lo que se dijo, para nada. Y Matilda no vino a saludarme. Jamás le negaría el saludo a la nena... Yo ni me cruce con ella ni con su hija", afirmó el economista.

En Twitter, la ex vedette reaccionó a una nota de este portal y reiteró lo que dijo en Intrusos. "No la saludó! Igual vive mintiendo con este tema y yo siempre mostré las pruebas de todo, que lo dejaron en evidencia", remarcó.

Cuánto salen las zapatillas Gucci de la hija de Luciana Salazar

Luciana Salazar viajó a Miami junto a su hija, Matilda. La modelo y la pequeña sacaron un pasaje en primera clase para ir a Estados Unidos.

En la cuenta de Instagram de su hija, Luli publicó una foto de la niña en su asiento, esperando para despegar.

"Nos vamos de viaje con mami.... a divertirnos", escribió la rubia en la descripción de la publicación.

Los seguidores de Luciana se detuvieron en un excéntrico detalle. En la imagen, Matilda está usando una zapatillas exclusivas marca Gucci.

¿Cuánto cuestan ese modelo de la prestigiosa firma italiana? Nada más ni nada menos que 998 dólares.