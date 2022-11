Martín Redrado desmiente a Luciana Salazar: "Jamás le negaría..."

"Él estaba con su pareja, Lulú Sanguinetti. Se lo veía perseguido. Muy incómodo. Tenía miedo si aparecía alguna cámara de TV. Por eso, al rato, se termina yendo del lugar", agregó la periodista.

A los pocos minutos de dar la noticia, Maite recibió un mensaje de Luciana, que le dio otro dato picante de la noche."Yo había llegado primero. Estaba festejando mi cumple. Él llegó después. Matilda lo quiso saludar y él no la saludó", le dijo la rubia a la panelista.

PrimiciasYa se contactó con Martín Redrado y desmintió rotúndamete a Luciana Salazar: "No es cierto lo que se dijo, para nada. Y Matilda no vino a saludarme. Jamás le negaría el saludo a la nena... Yo ni me cruce con ella ni con su hija".

Luciana Salazar disparó duro sobre el casamiento de Martín Redrado

Después de acusar sin fundamentos a Martín Redrado de censurarla en algunos medios, Luciana Salazar volvió a apuntar contra su ex y disparó durísima sobre su reciente casamiento con Lulú Sanguinetti en una comunicación telefónica con Mañanísima (Ciudad Magazine), el programa que conduce Carmen Barbieri junto a Pampito y Estefi Berardi.

Así, consultada primero por la actual situación legal entre ellos por el acuerdo sobre la cuota de alimentos para la pequeña Matilda que la rubia asegura que existe, Barbieri, más directa que nunca, le preguntó a Luciana "¿Qué sentís vos por él?". Pero la respuesta fue tajante: "Nada, rechazo absoluto. Te diría que hasta asco. Nunca en mi vida pensé que se iba a meter con mi hija. Ese era el límite. Creí que Matilda era intocable para él. Pero cruzó esa línea".

Perlo lejos de dejar el tema ahí, Carmen Barbieri fue por más e insistió esta vez sobre el reciente casamiento del economista con su actual pareja: "¿Qué sentiste al ver su casamiento? Ese tremendo casamiento".

"Nada, nada. Yo me río. Yo sé toda la historia... Su mejor amigo, que estuvo el día que Martín firmó el último acuerdo (conmigo), me dijo 'él está re enamorado de vos, por todo lo que firmó'. De hecho, creo que ese mejor amigo no estuvo en su casamiento", disparó Luciana Salazar con su habitual vehemencia para luego concluir: "Pero no quiero opinar de su casamiento".