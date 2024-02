La foto hot de la hermana de Thiago Medina en la bañera que revolucionó las redes

En su cuenta de Instagram, la joven cosechó un gran número de admiradores. Actualmente tiene más de 400 mil seguidores, con quienes comparte detalles de su día a día.

image.png

En posteo reciente en sus historias, Camila mostró su costado sexy. La hermana de Thiago posó desnuda en una bañadera, disfrutando de un baño de inmersión. Con ayuda de las espuma cubrió sus partes íntimas.

La muchacha suele recibir elogios de sus seguidores, pero también comentarios muy hirientes. Por esa razón, dejó un mensaje profundo para quienes la critican.

“Siento que me recriminan cómo me visto y que soy gorda. Me dijeron muchas cosas. Yo soy gorda o estoy así no porque me gusta, pero me amo como estoy, y me duele lo que dicen, me dijeron que así no voy a poder conseguir trabajo. Basta por favor, porque me están haciendo mierda”, expresó Camila.

camila deniz gran hermano.jpg

El video del imprevisto que sufrió Daniela Celis en su primera salida sin sus hijas

En sus historias en Instagram, la ex Gran Hermano Daniela Celis contó que tuvo su primera salida sin sus hijas, a tres semanas del nacimiento de las gemelas.

La morocha tuvo que ir a visitar a su obstetra porque tenía previsto realizar un control. En la consulta, el especialista le retiró los puntos que le dejaron luego del parto.

“Me sacaron los puntos y no saben cómo me dolió chicos”, comentó Daniela en un video que subió a sus historias. Romina Uhrig, que estuvo con ella, acotó: “No saben cómo gritaba, lo re puteó al médico”.

Después de ir con su médico, la morocha y la ex diputada compartieron de una merienda. En un segundo posteo, la pareja de Thiago Medina narró un imprevisto que sufrió con su remera.

A la ex GH se le mojó la ropa con leche materna porque está en pleno periodo de lactancia. “Divina mi escapadita. Esta parte de ser madre nadie me la contó y eso que tengo protectores, están pasadísimos, increíble, divina yo”, exclamó, indignada con la situación.