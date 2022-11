La foto hot que subió More Rial tras confesar que quiere volver a operarse

Pero fue el resto de su outfit el que sorprendió a sus seguidores: una atrevida bombacha roja que deja ver el tatuaje de rosa que ocupa su muslo derecho.

Cabe destacar que hace unos días, la hija de Jorge Rial confesó que estaría considerando volver a pasar por el quirófano debido a algunas inseguridades que todavía la plagan.

More Rial se animó a la microbikini preanunciando su vuelta al quirófano

Después del conocerse el nuevo romance que le devolvió la alegría a Morena Rial con Gonzalo Cabral, un amigo de su ex y padre de su hijo, Facundo Ambrosioni, la hija del ex Intrusos está dispuesta a recuperar el tiempo perdido tras el bajón anímico que le produjo la pérdida de su segundo embarazo este año con su anterior pareja, El Maxi.

Es así que de cara al verano, en las últimas horas la hija de Jorge Rial se probó un traje de baño de dos piezas en la gama del rosa, se fotografió y no tuvo problema alguno en compartirlo desde sus historias virtuales.

No obstante, More allí confesó "Sí, aunque no lo crean tengo varios complejos. Y sí, me seguiría operando a medida que vaya necesitando", confirmando así que volverá a pasar por el quirófano ante el primer requerimiento que su cuerpo le pida.

Cabe recordar que Morena Rial cambió radicalmente su estética allá por 2016 cuando se colocó un by pass gástrico, lo que la ayudó a bajar muchísimo de peso. Luego, la influencer se sometió a diferentes retoques, donde se quitó el exceso de piel de los brazos, la cola, la panza y las piernas. Así como también se aumentó las lolas.

