La foto íntima de L-Gante y Wanda Nara que se filtró en WhatsApp y no tardó en viralizarse

Esta semana, Wanda acompañó a L-Gante a Villa Carlos Paz. El artista está trabajando en un tema junto a los integrantes de La K'onga. La rubia quiso estar junto a Elían en esa reunión cumbre.

Enseguida, trascendió que Wanda estaba en Córdoba con el cantante y en todos lados empezaron a hablar de reconciliación.

En una nota con Intrusos (América TV), L-Gante blanqueó la reconciliación con la bella rubia. "Está totalmente enamorada de mí", sostuvo en diálogo con el ciclo de América.

Marcelo Polino se hartó y expuso a Wanda Nara y L-Gante con una polémica hot

Esta semana, Wanda Nara acompañó a L-Gante a Villa Carlos Paz, donde el artista se reunió con los integrantes del grupo La K'onga para la producción de un tema juntos. Con ese viaje, la mediática oficializó su reconciliación con el referente de la cumbia 420.

En una nota con Desayuno Americano (América TV), el periodista Marcelo Polino reveló que la conductora y el cantante estuvieron hospedados en su mismo hotel.

“Somos compañeros de piso, este es el hotel de las estrellas, estamos todos acá”, señaló y expuso un detalle que lo dejó con los ojos abiertos toda la noche.

Marcelo Polino no señaló de forma directa a Wanda y L-Gante, pero advirtió que escuchó "ruidos sexuales". "Hay mucho ruido en el piso. No puedo culpar a nadie ni felicitar a nadie, porque no sé quiénes sean, pero se escuchan ruidos sexuales, risas, gente que habla... es la mansión del amor“, acotó.

En la nota con Desayuno Americano, el periodista también opinión sobre el escándalo entre la mediática y su ex, Mauro Icardi, y fue contundente. "Deberían pensar más en los chicos. Hay que cuidarlos más", sentenció.