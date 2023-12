La foto íntima de Silvia Süller y Silvio Soldán que se volvió viral

Embed

“Fue muy triste porque fue el 10 de febrero, en mi cumpleaños. Yo sentía ruidos estando dentro de mi habitación y cuando salgo había gente por todos lados, un policía, un abogado, un escribano. Había un camión y me hicieron una mudanza”, recordó la mediática.

Y añadió, fiel a su estilo, sobre la intimidad con el conductor: “Siempre hubo cosas raras en el sexo. Me pedía cosas inusuales, que no son de hombre ‘hombre’. Me di cuenta con el tiempo”.

Luego, desde las redes sociales, la ex vedette subió una imagen de un ejemplar de la recordada revista Radiolandia 2000 en la se puede leer en la que se puede leer en el título: “Qué piensa Soldán de los desnudos de su mujer”, y una imagen de los dos con copas brindando y la mediática con ropa de encaje.

Silvio Soldán y más famosos en el festejo de aniversario de bodas de Miguel Ángel Pierri y su esposa Vanina Hussein

El abogado Miguel Ángel Pierri y su esposa Vanina Hussein celebraron el séptimo aniversario de bodas. Una celebración con amigos y familiares que comenzó pasadas las 22 horas y perduró hasta altas horas de la madrugada.

Allí pudo verse al ex conductor y amigo de la familia, Silvio Soldán, quien se convirtió en uno de los más divertidos de la fiesta jugando como adolescente en la plataforma de fotografías 360 .

Entre los invitados estuvieron, Caruso Lombardi y su esposa Lorena Fernández, el conductor Chiche Gelblung y su esposa Cristina Seoane, junto a su labrador Sparky Pierri, demostrando su afecto durante toda la velada.

Con una ambientación especialmente preparada para la ocasión y a cargo de Sandro Sulca con candelabros lacrados, arañas, y rincones románticos que reviven la fecha de la boda hace 7 años.

El conocido abogado aprovechó la oportunidad para agasajar a su esposa que esa noche cumplía años. Recordemos que Vanina acaba de lanzar su nuevo trabajo discográfico y se encuentra con un presente profesional con gran proyección musical.