La foto de L-Gante mostrando mucho dinero por la que Tamara Báez explotó de furia

Tamara Báez historia por plata L-Gante.jpeg

Y lejos de dejar las cosas ahí, la mamá de Jamaica agregó furiosa: “Si estás re ganado pásale lo que corresponde y ¡que conteste tu abogado! Te haces el turro en un Ferrari y al final sos re loro. Mirá lo que andas subiendo”.

Asimismo, y como para rematar su ira contra L-Gante, la joven sumó otro letal mensaje destinado a su ex, donde hasta apuntó contra Wanda Nara, aunque sin nombrarla: “Si no queres métete todo en el ort… ¿Qué son 300 Lucas para vos? NADA. Entonces, ¿qué onda? ¿Para qué seguís subiendo estas cosas?. El mes pasado fue esto. No te olvides que para el cumpleaños de Jamaica no pusiste un peso. Y no fue todo canje. Relajá y andá a tomarte unas vacaciones con la señora esa que está más con vos que [con] los hijos".

tamara-lgante-wanda.jpg Wanda Nara parece ser la tercera en discordia en la escandalosa separación de L-Gante y Tamara Báez.

Wanda Nara y L-Gante: Aparecieron las fotos que corroboran que entraron juntos a la casa de Tamara Báez

Tamara Báez denunció por medio de un video llorando de forma desconsolada que Wanda Nara y L-Gante se metieron en su casa de un country y se llevaron algunas de sus cosas.

Inmediatamente, Wanda salió por sus redes a negar todo, pero no contaba con que iban a aparecer fotos y corroborarían la versión de la ex del cantante de cumbia 420.

En TikTok un usuario recolectó las fotos y demostró que eran la hermana de Zaira y el músico los que se metieron en el country, que además aparecen en el registro de seguridad del lugar.

“Se llevaron el auto, la moto, mis zapatillas… Qué onda. Dejaron la bici rosa nomás. Hacen lo que se les canta bien el orto conmigo y así fue siempre”, dijo Tamara al denunciar lo que había vivido al llegar a su casa y no encontrar sus cosas.

Al recibir este video, Tamara dijo: “Se dan cuenta que yo no miento”.