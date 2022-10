Maju Lozano cuestionó a L-Gante tras el video de Tamara Báez llorando

"Vengo acá a buscar ropa... faltan zapatillas, se llevaron el auto y la moto. ¿Qué onda? ¿Andan en atrevidos? Hacen lo que se les canta el ort... conmigo", decía la joven en el video que compartió donde se la vio muy angustiada.

En otra historia, Tamara Báez se refiere -sin nombrarlo- a L-Gante: "No me importa que me vean así. Tengo mucha bronca y están siendo injustos conmigo. La vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me hagan pasar esto, no da. Estoy sola".

"Me siento sola. No entiendo porque podes ser tan mala persona. ¿Qué venís acá a llevarte lo mío?", remarcó la joven envuelta en llanto.

Maju Lozano bancó a Tamara Báez tras su video a puro llanto y cuestionó a L-Gante

Tras ver el video de Tamara Báez completamente quebrada, Maju Lozano se refirió a este tema desde su programa Todas las tardes, El Nueve, y cuestionó fuerte a L-Gante.

"¡Una angustia! Se la ve como una niña desprotegida. Cuando uno tiene que pedir por favor respeto... Me parece una locura", sostuvo firme la conductora.

Y añadió: "Uno lo vive como mamá, lo vive como mujer también, y no sé si a L-Gante, o a varios hombres, les cuesta tanto entender que la salud mental de nuestros hijos depende de la salud mental de quien los crie y de quien estamos a cargo".

Por su parte, la periodista Carla Czudnowsky analizó: "Le cuesta entender que su ex mujer no es su propiedad. Eso es lo que los vuelve loco. ¿Por qué la vuelve loca y le cae en la casa en cualquier momento?".