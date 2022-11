La foto de la pileta que subió Matías Defederico y generó polémica tras lo expuesto por Cinthia Fernández

A lo que ella contestó con una prueba contundente: “Esto es lo que me pasa para 3 nenas. Es cuatro veces menos de lo que debería y encima a mitad de mes”.

La panelista mostró ahí una captura de pantalla de la transacción bancaria con fecha de mediados de noviembre por un monto de 55 mil pesos.

En medio de esta polémica, en las redes sociales generó revuelo la historia que subió el ex futbolista, donde mostraba una piscina en un jardín en un día a puro sol y añadió: "Truco, asado, Fernet y selección hoy".

La foto que compartió Matías Defederico el miércoles por la mañana generó reprobación en Instagram y muchos cuestionaron que se muestre así, a pleno disfrute, en medio de la acusación de su ex por la cuota alimentaria de sus hijas.

Julieta Prandi bancó a Cinthia Fernández en su batalla con Matías Defederico

Julieta Prandi en Es por ahí, América Tv, se refirió al duelo judicial de la panelista Cinthia Fernández con su ex Matías Defederico y lo relacionó a la batalla que mantiene con Claudio Contardi, padre de sus hijos, Mateo y Rocco.

"Está enojada (Cinthia), pero está diciendo ni más ni menos que la verdad", precisó este jueves Julieta. Y añadió con ironía: "Yo voy a traer la mía de 20 mil cada tanto. 20 mil cuando se le ocurre. Me encanta la cifra".

"Creo que la última transferencia fue hace dos o tres meses. Nada. Tengo una cuota provisoria de 100.000 pesos, por ahora", explicó Julieta Prandi.

"Se están tomando todo el tiempo del mundo (la Justicia). Me sale porque escucho 50.000 pesos, que es una miseria, y me río de mí misma", siguió con resignación.

Y cerró tajante: "Es igual el caso. La banco fuerte porque me siento muy identificada. Que no puedan hacer un montón de cosas los padres que no pagan la cuota de sus hijos, tienen responsabilidades. Es madre y padre, fin".