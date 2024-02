La foto a puro amor de Tamara Báez con su nuevo novio en las sierras: "Quiero..."

La relación ya lleva unas semanas y Tamara y Thiago se muestran muy enamorados desde las redes sociales en los inicios del romance de verano.

tamara báez nuevo novio.jpg

Lo cierto es que desde sus historias, la ex de L-Gante subió otra postal junto a su novio abrazados en medio de las sierras cordobesas con un firme deseo: "Quiero volver", reflejó la madre de Jamaica en la imagen con el emoji de un corazón, dejando en claro que quiere repetir ese viaje y momento junto a su pareja.

Cabe recordar que L-Gante también rehízo su vida sentimental al mostrarse desde hace unas semanas desde las redes con quien es su nueva compañera de vida, Candela Arizaga.

tamara baez nuevo novio.jpg

Tamara Báez aniquiló a L-Gante y mostró un chat privado y revelador

Luego de que L-Gante se mostró en el programa Noche al Dente, América Tv, acompañado por su nueva novia, Candela Arizaga, Tamara Báez publicó una discusión vía chat de WhatsApp que tuvo con el cantante.

"Mirá lo que me escribís vos. No razonas ni dos oraciones", le decía él. A lo que ella le contestó fuerte: "Me da mucha bronca, que quieras llevártela a vivir con vos ahora, cuando no mandas mensaje por días sin saber de ella. Forro que sos".

"Quéres que viva conmigo un tiempo así se te bajan los humos y despejas un tiempo. Y vas a Capital a que te apoyen la rata un rato, contestame, bolu..", le consultaba el cantante de cumbia 420 a su ex sobre su hija Jamaica.

Al mostrar esta conversación, Tamara Báez compartió una fuerte reflexión: “A él sólo le molesta que me apoyen la rata. Si tenés novia y estás tomando mate con mi termo, te hagas el canchero conmigo. No me quiero enojar. El único dolor que puedo tener yo es la poca atención y demostración que le da a mi hija que la crio yo todos los días desde que nació”, precisó la influencer.

Y agregó picante: “Corta. Ya lo vi con miles de mujeres, ni una me afecta. Eso no me causa dolor, cuando una es mamá ya se fija en otras cosas. Lo material no llena a las criaturas. No me jodan porque yo sí exploto y puedo contar mucho. Y tus amigas, ¿qué onda? Que me dejen vacilar tranquila en el baile, che. ¿Todo te tienen que contar?”.