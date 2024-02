Tamara Báez aniquiló a L-Gante y mostró un chat privado y revelador

"Quéres que viva conmigo un tiempo así se te bajan los humos y despejas un tiempo. Y vas a Capital a que te apoyen la rata un rato, contestame, bolu..", le consultaba el cantante de cumbia 420 a su ex sobre su hija Jamaica.

tamara baez 1.jpg

Al mostrar esta conversación, Tamara Báez compartió una fuerte reflexión: “A él sólo le molesta que me apoyen la rata. Si tenés novia y estás tomando mate con mi termo, te hagas el canchero conmigo. No me quiero enojar. El único dolor que puedo tener yo es la poca atención y demostración que le da a mi hija que la crio yo todos los días desde que nació”, precisó la influencer.

Y agregó picante: “Corta. Ya lo vi con miles de mujeres, ni una me afecta. Eso no me causa dolor, cuando una es mamá ya se fija en otras cosas. Lo material no llena a las criaturas. No me jodan porque yo sí exploto y puedo contar mucho. Y tus amigas, ¿qué onda? Que me dejen vacilar tranquila en el baile, che. ¿Todo te tienen que contar?”.

tamara baez l-gante chat.jpg

L-Gante contó detalles de la salida a escondidas que hizo con Wanda Nara

L-Gante estuvo como el gran invitado al regreso de Fer Dente con su Noche al Dente por América TV en una nueva temporada que promete otro año exitoso al aire.

En la charla con el conductor, el cantante de cumbia 420 habló de su presente laboral y sentimental. En un momento de la entrevista, reveló la salida a escondidas que hizo con Wanda Nara, y que llamó la atención de todos en su momento.

El músico contó detalles de la amistad que tuvo con la mediática el año pasado cuando se encontraba en una crisis con su marido Mauro Icardi.

La producción del programa preparó un atril donde se encontraba un chorizo adentro y dio pie a que el cantante recordada aquella particular salida con la mediática.

"Era lomito. Fue en un puestito de la Costanera, estaba todo cerrado y bueno... Cuando hay hambre, donde sea", dijo entre risas Elian Valenzuela sobre aquella salida con Wanda.

"¿Los reconocieron?", indagó el conductor. A lo que el padre de Jamaica comentó: "Creo que ni el que atendía en el puesto, no había nadie". Cabe recordar que en su momento el acercamiento de los dos generó una gran atención en los medios.