La foto retro de Alfa de Gran Hermano 2022 que enterneció a todos: "Mi primer motito a los 7 años"

En una de ellas se mostró de niño junto a su bicicleta en las calles del barrio y contó, fiel a su amor por los fierros, "Mi primer motito. A los 7 años, mi Peugeot 50. Regalo de mi papá".

Alfa posteo primer motito a los 7 años - IG.jpg

Pero claro que no fue el único recuerdo que compartió con sus más de 500 mil seguidores de Instagram, dado que en otro posteo mostró un puñado de fotografías de su niñez que tituló "Mi vida".

Alfa fotos de chiquito .jpg

Allí Alfa, que siempre se mostró rudo y fuerte, no dudó en asegurar la emoción que le provocó encontrar esos recuerdos de su infancia, donde se lo ve con su padre, su hermano o hasta su primera coupé Fuego, entre otras.

Embed

Alfa y Macri estuvieron juntos, le enviaron un mensaje a Romina Uhrig y ella sorprendió con su actitud: "Quedamos en..."

Walter Alfa Santiago y Mauricio Macri estuvieron en el restaurante favorito del ex Gran Hermano 2022 en Martínez, provincia de Buenos Aires. El ex presidente de la Nación se mostró muy amable con el ex participante del reality de Telefe.

“Mirá Romina para que veas que no es mentira, yo te voy a decir algo: acá venimos lo que valemos la pena”, exclamó el hombre de Tigre en un video que grabó junto al ex mandatario.

“Acá está mirá, él te va a decir. ¿A dónde se tiene que sumar Romina, Mauricio?", sigue Alfa. El ex presidente responde invitando a Romina a ese restaurante. "¿Y al pro?”, insistió el ex GH. “Y al PRO”, retrucó Macri.