La foto sexy de Wanda Nara en la playa, que generó debate: ¿usó Photoshop en la cola?

En su cuenta de Instagram, Wanda compartió una imagen, donde está posando muy sexy en una playa de Punta del Este. "Golden hour", escribió en la descripción del posteo.

En los comentarios, muchos de sus seguidores se preguntaban si la foto en cuestión estaba editada. "Una sin filtro y sin Photoshop, por favor Wan", "O sea, posar, pero con Photoshop, ¿dónde está la gracia?", "¿Todas las fotos con retoque? ¿Ninguna al natural", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la blonda.

Wanda Nara contó cuándo se separó de Mauro Icardi y qué pretende de un hombre

Después de aquella inesperada propuesta que Wanda Nara le hizo a Maxi López y tras la furia de Mauro Icardi en plena transmisión en vivo de ella, la empresaria interactuó con sus seguidores de Instagram y confirmó la fecha desde la que se encuentra soltera.

"¿Estás conociendo a alguien?", le preguntaron a Wanda en sus historias de Instagram. A lo que ella explicó: “Desde octubre 2022 sola, divirtiéndome con amigas”.

Además, la rubia dejó en claro las características que debe tener un hombre para enamorarla tras su separación del futbolista del Galatasaray de Turquía, padre de sus hijas Francesca e Isabella.

“Ser inteligente, ser un apasionado por lo que hace, tiene que ser un potro, una persona segura y madura, que me cuide, que me respete y que me haga sorpresas”, precisó Wanda Nara.

Y cerró con una profunda reflexión: "No es quien te espera, es quien te busca. No es quien te quiere, es quien lo cumple. No es quien te ama, es quien te lo demuestra".