La foto de Zac Efron en la que está igual a Ricardo Fort

zac-efron.jpg

Esto lo pudieron notas sus seguidores en una foto de su día de golf en la isla Santa Catalina, en California. La imagen se hizo viral y rápidamente comenzaron las comparaciones con el Comandante.

Además, algunos lo compararon con Guido Süller y otros pidieron que Efron sea el encargado de interpretar a Ricardo Fort en el documental que contará su vida.

image.png

Felipe Fort anunció que se va del país

Felipe Fort quiere seguir los pasos de su padre, Ricardo Fort, y al completar el colegio y llegar a la mayoría de edad, a fines de este año, se irá a radicar a Miami.

El joven lo anunció de esta manera en las redes donde contó que comenzará a trabajar en su futuro. Felipe Fort publicó una foto de un lujoso penthouse, una mega casa, que anhela comprar y trabajar en bienes raíces.

image.png

“¿Ese penthouse es tuyo ya?", le preguntó uno de sus seguidores y Felipe respondió: "No, no es mío todavía. Fui a verlo nada más. Es una manera de visualizar lo que quiero en un futuro no tan lejano. Me lo pongo como meta, quiero trabajar para llegar a esto y más".

"¿Tenés pensado algún proyecto para este año?", fue otra de las consultas que le hicieron al heredero de Fort, que contestó: "Me vengo a vivir a Miami para trabajar acá".

Miami es la ciudad preferida de su padre Ricardo Fort. El empresario chocolatero viajaba de Miami a Buenos Aires permanentemente y hasta hizo un reality de sus días en esa ciudad de Estados Unidos. Por ahora no se sabe si Martita, su melliza, se irá con él.