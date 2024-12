La frase letal de Pampita al hablar de los chats que filtró Wanda Nara con La China Suárez

En una nota con Mañanísima, a la modelo le preguntaron por los chats que filtró Wanda, pero se mostró implacable. "No opino nada, no tengo nada que ver. No quiero tener nada que ver tampoco", sostuvo.

“Y además tengo muy buena relación con una y muy buena relación con la otra. Así que de mi parte está todo bien con las dos”, agregó.

“¿Pero te llamó la atención que se republicara eso después de tanto tiempo?”, indagó el periodista del programa de Carmen. "No. No, no quiero meterme en esto, no quiero opinar nada. No, no es mi tema”, remató Pampita.

El insólito homenaje de Zaira Nara y Pampita a Wanda en Tailandia: "La que me perdí"

Hace unos días, Zaira Nara, Pampita, Julieta Poggio, Jimena Barón, entre otras figuras argentinas, viajaron a Tailandia para conocer el país de la mano de una marca internacional.

Wanda Nara iba a ser parte de la exclusiva comitiva. Sin embargo, la conductora de Telefe tuvo que bajarse del viaje y explicó el motivo en un posteo en sus redes.

"Por motivos personales de público conocimiento tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo, para el que había sido contratada por una empresa multinacional, ya que una vez más priorizo estar al lado de mis hijos", manifestó.

En medio de la travesía por el Tailandia, Zaira decidió rendirle un homenaje a su hermana junto al resto de las figuras.

La modelo puso el tema O bicho vai pegar, uno de los hits de Wanda. Enseguida, Pampita, Jimena, Juli Poggio y el resto de las famosas se pusieron al bailar al ritmo de esa canción y recordaron a la mediática, que no pudo ir con ella a disfrutar de los destinos que conocieron.

En sus redes, Wanda reposteó que Zaira grabó mientras se movían con ese hit y escribió: “Lo que las amo, la que me perdí”.