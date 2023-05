La frase de Wanda Nara sobre Susana Giménez, que desató una inesperada polémica

Sin embargo, en Telefe decidieron que los conductores sean Susana Giménez y Marley. Otras figuras del canal serán los encargados de presentar algunas ternas.

En una nota con Intrusos (América Tv), a Wanda Nara le preguntaron por la elección del canal y lanzó una frase sobre Susana, que desató un debate en el piso del programa de Flor de la V.

"Me encanta. Amo a Susana. Amo a Marley", expresó la empresaria. "Se hablaba de tu nombre...", comentó el notero, Alejandro Guatti. "A mí no me habían dicho nada. Las dos somos de Telefe... y bueno, puede pasar", añadió.

Después de la nota a Wanda, los panelistas de Intrusos debatieron sobre los dichos de la conductora de MasterChef. "Somos las dos de Telefe... alguien que se lo discuta... sí, las dos son de Telefe", señaló Flor de la V.

"Y no se le mueve un músculo cuando lo dice. Hay que respetar jerarquías. El tupé de ponerse a la altura de Susana", opinó Karina Iavícoli. "Aunque te duela, Wanda es la conductora del programa más visto de Telefe", acotó Guido Zaffora. "Para mí no hay otra Susana, pero Wanda está en todo su derecho de decir: 'somos de Telefe'", remató Maite Peñoñori.

La llamativa reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron por la separación de Mauro Icardi: "Como toda pareja..."

Wanda Nara estuvo en la gala de los Premios Gardel 2023. La conductora de MasterChef fue a la ceremonia de lo mejor de la música junto a L-Gante. En la alfombra roja dialogó con Intrusos (América TV).

En el inicio de la entrevista, la mediática se refirió a su rol en el exitoso programa de gastronomía. "Los disfruto mucho. No me doy cuenta que pasa el tiempo. Tengo grandes amigos ahí. Los chefs son increíbles, me ayudan, son grandes compañeros", destacó.

Wanda mencionó que conducir un formato tan importante le generaba algunos temores, que pudo superar. "La verdad es que tenía mucho miedo porque la prensa estaba esperando mi tropezón, pero logré ser yo, que es lo que quería. El programa me encanta. Soy fan desde siempre", agregó.

Por otro lado, la figura de Telefe habló sobre la posibilidad de ser la conductora de los Martín Fierro. "Para Luis Ventura y para mí sería cerrar una historia de amor. Yo pensé con él. Lo valoro. Lo recuerdo. Lo respecto. Sería algo lindo. Veremos qué pasa porque tengo otros compromisos y lo que ellos quieran", reveló.

Al finalizar, Wanda se tomó con naturalidad el tema de su separación y confesó que extraña a sus hijas, que aún no pudieron viajar a Buenos Aires. "Es muy poquito tiempo nos vamos a poder volver a ver. Como toda pareja separada nos corresponde un tiempo a cada uno con los hijos. Respeto lo que acordado. Las extraño, pero estoy acostumbrada. En el verano, mis hijos varones se van un mes con el papá y es normal", cerró.